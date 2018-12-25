|
Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Трактору" в чемпионате КХЛ со счетом 1:2
"Минское "Динамо" в упорной борьбе уступило "Трактору", хотя провело хороший матч", - говорится в сообщении на официальном сайте минского хоккейного клуба.
В гостевом поединке регулярного чемпионата КХЛ "Динамо" проиграло челябинцам со счетом 1:2.
Хозяева открыли счет на 24 минуте матча, шайбу загнал в ворота гостей Йонас Энлунд. К середине поединка счет сравнял Дмитрий Буйницкий. Исход матча решила шайба игрока челябинского клуба Александра Шарова.
28 декабря динамовцы встретятся в Екатеринбурге с "Автомобилистом".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Минское "Динамо" в упорной борьбе уступило "Трактору", хотя провело хороший матч", - говорится в сообщении на официальном сайте минского хоккейного клуба. В гостевом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)