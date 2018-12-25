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Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Трактору" в чемпионате КХЛ со счетом 1:2

26.12.2018 20:23 — Разное | Интерфакс  
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"Минское "Динамо" в упорной борьбе уступило "Трактору", хотя провело хороший матч", - говорится в сообщении на официальном сайте минского хоккейного клуба.

В гостевом поединке регулярного чемпионата КХЛ "Динамо" проиграло челябинцам со счетом 1:2.

Хозяева открыли счет на 24 минуте матча, шайбу загнал в ворота гостей Йонас Энлунд. К середине поединка счет сравнял Дмитрий Буйницкий. Исход матча решила шайба игрока челябинского клуба Александра Шарова.

28 декабря динамовцы встретятся в Екатеринбурге с "Автомобилистом".

 
 
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"Минское "Динамо" в упорной борьбе уступило "Трактору", хотя провело хороший матч", - говорится в сообщении на официальном сайте минского хоккейного клуба. В гостевом...
 
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