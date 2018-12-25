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В столичной высотке произошел пожар в Минске на 12 этаже, под окнами найдена погибшая женщина

26.12.2018 20:05 — Разное | Интерфакс  
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Сообщение о дыме из квартиры на двенадцатом этаже двенадцатиэтажного жилого дома №15 по улице Лобанка поступило на линию "112" утром 24 декабря в 09.37, сообщили в Минском городском управленим МЧС.

В столичной высотке произошел пожар в Минске на 12 этаже, под окнами найдена погибшая женщина

"По прибытии к месту вызова по внешним признакам наблюдался дым из окна квартиры на двенадцатом этаже, на земле, со стороны горящей квартиры, была обнаружена женщина без признаков жизни (после осмотра бригадой скорой помощи констатирована смерть, термические ожоги на теле не обнаружены", - говорится в сообщении.

В столичной высотке произошел пожар в Минске на 12 этаже, под окнами найдена погибшая женщина

В ходе ликвидации пожара констатировано загорание имущества в жилой комнате и прихожей указанной квартиры общей площадью 20 кв.м. В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.

В столичной высотке произошел пожар в Минске на 12 этаже, под окнами найдена погибшая женщина

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем погибшей, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание).

 
 
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Сообщение о дыме из квартиры на двенадцатом этаже двенадцатиэтажного жилого дома №15 по улице Лобанка поступило на линию "112" утром 24 декабря в 09.37, сообщили в...
 
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