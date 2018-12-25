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Глава ФРС Пауэлл стопроцентно останется на этом посту - советник президента США
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл останется на этой должности, заявил советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет.
Отвечая на вопрос журналистов, сохранит ли Дж.Пауэлл свой пост, советник ответил: "Да, конечно, 100%".
Он также сказал, что американские банки не испытывают проблем с ликвидностью, сообщило агентство Bloomberg.
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Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл останется на этой должности, заявил советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет....
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