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Показываем компьютерный класс для первой белорусской IT-роты в Военной академии
Новости Беларуси. Аты-баты, шли IT-солдаты. 26 декабря в Военной академии появился компьютерный класс для первой на постсоветском пространстве IT-роты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
40 военнослужащих, которые имеют высшее техническое образование по IT-специальности, приступают к выполнению военных задач. Для чего создавалась такая рота, и зачем нужны солдаты-программисты, узнавал корреспондент Евгений Поболовец.
Конкурс – 8 человек на место! IT-рота – это 40 лучших, каждый в своей сфере. Отдельное воинское формирование из числа профессиональных айтишников. Вадим Белорусов, как и большинство его сослуживцев, на гражданке работал в Парке высоких технологий – занимался веб-дизайном. Теперь ближайшие полгода он военнослужащий IT-роты.
Вадим Белорусов, военнослужащий IT-роты Военной академии Беларуси:
Новый класс – это 44 рабочих места. Компьютерные станции – мощные процессоры, современные видеокарты и эргономичные стулья, чтобы военнослужащий не уставал и мог работать часами, если не сутками.
Евгений Поболовец, СТВ:
Идея создать IT-роту появилась полгода назад. Что белорусские программисты в числе лучших, знают во всем мире. Так почему бы им не применять на практике свои опыт и знания во время службы? При этом молодые люди не теряют квалификацию программиста – для них это важно. Военные же получают уникальный программный продукт.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Современная армия – это высокотехнологичное оборудование и высокоточное оружие. Это все требует определенных знаний у офицеров и солдат. Помочь получить эти знания при помощи высоких технологий – и есть основная задача IT-роты.
Дмитрий Сахарук, исполняющий обязанности заместителя начальника Военной академии Беларуси по научной работе:
План работы на ближайшие полгода – 20 проектов. Закончить все планируют к осени 2019-го. Первый призыв должен не только создать программный продукт, но и успеть его отладить, протестировать и поставить на снабжение в белорусскую армию.
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Новости Беларуси. Аты-баты, шли IT-солдаты. 26 декабря в Военной академии появился компьютерный класс для первой на постсоветском пространстве IT-роты, сообщили в...
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