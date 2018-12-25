Обновлен перечень обязательных для наличия в аптеках лекарств

Перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств, установлен постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №92, сообщает Национальный правовой интернет-портал . Документ вступает в силу через месяц после его официального опубликования, 10 января 2019 года.

В перечне содержится более 240 наименований лекарственных препаратов, распределенных по 13 анатомическим основным группам анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств.

В частности, для пищеварительного тракта и обмена веществ указаны "Омепразол", "Дротаверин", "Спазматон", "Нифуроксазид", "Лоперамид", сердечно-сосудистой - "Глицерил тринитрат", "Валидол", "Мельдоний", "Фуросемид", "Гепарин", нервной - "Лидокаин", "Ангримакс", "Парацетамол", "Цитрамон-Боримед", "Винпоцетин", "Пирацетам", "Глицин", костно-мышечной - "Глюкозамин", "Ибупрофен", "Нимесулид", "Кеторолак", дыхательной - "Оксиметазолин", "Риноцил", "Амброксол", "Лоратадин", мочеполовой - "Хлоргексидин", "Фуразолидон", для крови и кроветворных органов - "Ацетилсалициловая кислота", "Фолиевая кислота".

Средства для лечения заболеваний органов чувств - капли глазные "Левофлоксацин", "Диклофенак", "Слеза искусственная", дерматологические - "Миконазол", "Нистатин", "Метилурацил", антиинфекционные для системного применения - "Доксициклин", "Амоксициллин", "Флуконазол", "Ацикловир", противоопухолевые и иммуномодулирующие - "Интерферон альфа-2b"), противопаразитные средства, инсектициды и репелленты - "Метронидазол", "Пирантел".

Противопаразитные средства, инсектициды и репелленты - "Метронидазол", "Пирантел".

Различные лекарственные средства - глюкоза.

Постановление Минздрава от 28 августа 2017 г. №84 "Об установлении перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств" признано утратившим силу.