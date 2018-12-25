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МАРТ рассказал, как будут повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения

26.12.2018 20:52 — Разное | Интерфакс  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси прокомментировало указ президента №492 "Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год".

"Предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год установлены с соблюдением основного принципа: ежегодный платеж по типовой двухкомнатной квартире с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг не должен увеличиться более чем на $5 в эквиваленте", - отметили специалисты МАРТ.

Предельно допустимые тарифы (цены) на основные жилищно-коммунальные услуги для населения, по которым в 2018 году достигнуто 100-процентное возмещение затрат, увеличились не более чем на 3,5% (водоснабжение, водоотведение), а по отдельным позициям предельно допустимые тарифы не изменились (техническое обслуживание жилых домов и лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами, обслуживание домофонов). Платеж за санитарное содержание вспомогательных помещений, в себестоимости которого в основном заложен труд работников, повысился соразмерно темпам роста заработной платы в 2018-2019 годах на 16,1%, говорится в комментарии ведомства.

"Тарифы на электроэнергию и газ на цели пищеприготовления повышены на 21,8% и 25,6% соответственно, что обеспечивает выход и по данным услугам на 100-процентный уровень возмещения, - сообщает МАРТ. - Кроме того, в целях стимулирования потребления электроэнергии в республике устанавливается комфортный для населения тариф на электрическую энергию для целей отопления и горячего водоснабжения электрифицированного жилого фонда в размере Br0,0335 за 1 кВт·ч, что значительно ниже действующих тарифов на электрическую энергию".

Учитывая значительный удельный вес оплаты за услугу теплоснабжения в платежах населения, тарифы на тепловую энергию будут повышены после завершения отопительного сезона - с 1 июня 2019 года, подчеркнули специалисты.

"Утвержденные предельные уровни тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2019 году позволят выйти на уровень возмещения по всему комплексу оказываемых жилищно-коммунальных услуг в размере более 80%", - говорится в комментарии.

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей государственная поддержка населения будет осуществляться посредством предоставления безналичных жилищных субсидий в соответствии с указом президента  от 29 августа 2016 г. №322 "О предоставлении безналичных жилищных субсидий". Данные субсидии предоставляются на основе выявительного и заявительного принципов при условии, что ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги, определенная с учетом установленных правительством норм (нормативов) потребления этих услуг, превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% - в сельской местности.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси прокомментировало указ президента №492 "Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги...
 
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