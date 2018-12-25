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СНБО Украины ввел санкции против российских компаний, бизнесменов, политиков и силовиков

26.12.2018 20:47 — Разное | Интерфакс  
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Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду поддержал решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц за проведение выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса, а также за инцидент в районе Керченского пролива.

"По результатам обсуждения вопроса "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", - сообщает пресс-служба СНБО Украины в среду вечером по итогам заседания.

Кроме этого, решением СНБО введены ограничительные меры против организаторов выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к захвату украинских моряков близ Керченского пролива 25 ноября 2018г и удерживанию их в российских СИЗО.

При этом в пресс-службе не приводят конкретные списки российских физических и юридических лиц, в отношении которых принято решение ввести санкции.

В начале заседания СНБО в среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет расширит санкционный список депутатами российской Государственной Думы из фракций "Единая Россия" и "ЛДПР". Он также сообщил, что в этот список будут внесены предприятия, которые "тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ".

Решение СНБО вводится в действие указом президента Украины.

 
 
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Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду поддержал решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц за проведение...
 
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