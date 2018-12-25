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Путин и Лукашенко договорились еще раз встретиться до Нового года
26.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести еще одну встречу до конца 2018 года, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает
Однако, по его словам, точная дата переговоров двух лидеров пока не определена.
Эта встреча нужна, чтобы не допустить создания «клубков противоречий», отметил Песков.
«Поскольку вопросы действительно на повестке дня. Действительно, тесные союзнические отношения подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов. Неизбежно возникают проблемные ситуации. Поэтому, чтобы не допустить каких-то клубков противоречий, условились два президента провести еще одну встречу», - сказал он.
Накануне Лукашенко прибыл в Москву, где встретился со своим российским коллегой. Путин на встрече с белорусским лидером
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Однако точная дата встречи лидеров России и Беларуси пока не определена, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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