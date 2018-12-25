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В Беларуси в три раза снижается стоимость электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения

26.12.2018 22:19 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси в три раза снижается стоимость электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения

Глава государства подписал указ, который должен стимулировать потребление в Беларуси электрической энергии. С 1 января 2019 года для нужд отопления и горячего водоснабжения она станет в 3 раза дешевле.

Как сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли, указ №492 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год», вступает в силу с 1 января 2019 года. Часть положений указа касается увеличения тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги для населения, а другая - снижения.

Так тарифы на электроэнергию и газ на цели пищеприготовления повышены на 21,8% и 25,6% соответственно, что обеспечивает выход и по данным услугам на 100-процентный уровень возмещения.

А вот тариф на электрическую энергию для целей отопления и горячего водоснабжения снижен в три раза, с целью стимулирования потребления электроэнергии в республике. С 1 января 2019 года стоимость электричества для нужд отопления и горячего водоснабжения для домов, которые не подключены к центральному отоплению и газоснабжению, будет установлен в размере 0,0335 рубля за 1 кВт·ч. Правда, есть одно условие, отопительные приборы нужно будет оборудовать отдельным счетчиком.

Посмотреть весь указ, со всеми тарифами.

 
 
Ссылка на источник 60
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Глава государства подписал указ, который должен стимулировать потребление в Беларуси электрической энергии. С 1 января 2019 года для нужд отопления и горячего...
 
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