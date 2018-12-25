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Сотни Санта-Клаусов на сёрфах: рождественское шоу прошло во Флориде

26.12.2018 22:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Санта Клаус в санях с оленями – зрелище для всех привычное. А что, если волшебник сменит транспорт? В жарком штате Флорида сотни Санта-Клаусов рассекали волны на серфах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни Санта-Клаусов на сёрфах: рождественское шоу прошло во Флориде

Это уже стало здесь традицией. Впервые костюмированный рождественский заезд состоялся в 2009 году. С каждым годом мероприятие приобретает все большую популярность.

Сотни Санта-Клаусов на сёрфах: рождественское шоу прошло во Флориде

Серферы устраивают настоящее шоу, которое носит благотворительный характер. В 2018 году удалось собрать 40 тысяч долларов. Деньги перечислят в фонд музея серфинга, а также организации, оказывающей помощь больным раком.
 
 
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Новости Беларуси. Санта Клаус в санях с оленями – зрелище для всех привычное. А что, если волшебник сменит транспорт? В жарком штате Флорида сотни Санта-Клаусов...
 
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