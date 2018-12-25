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Какие вопросы Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют обсудить во время следующей встречи?

26.12.2018 22:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России встретятся еще раз до Нового года. Об этом стало известно по итогам переговоров 25 декабря Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие вопросы Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют обсудить во время следующей встречи?

Как отметили лидеры государств, по многим вопросам удалось сблизить позиции. Конструктивный диалог состоялся в том числе и о торгово-экономическом сотрудничестве. Обсудили ценообразование на газ, работу нефтепереработки в условиях проводимого Россией налогового маневра, а также поставку белорусских продуктов на российский рынок.

Какие вопросы Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют обсудить во время следующей встречи?

На следующей встрече президенты планируют принять окончательные решения по вопросам, которые не терпят отлагательств.

Александр Лукашенко: «Ни у кого нет таких близких и тесных отношений, как у белорусов и россиян»

Серьезному анализу на встрече подвергли процесс интеграции в рамках Союзного государства. По некоторым позициям есть отставание. На уровне правительств будет создана белорусско-российская рабочая группа по подготовке интеграционных предложений и решению спорных вопросов. Именно ей предстоит искать компромиссные решения. Например, с 2020 года Россия и Беларусь должны выработать предложения по формированию цены на газ.
 
 
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Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России встретятся еще раз до Нового года. Об этом стало известно по итогам переговоров 25 декабря Александра Лукашенко с...
 
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