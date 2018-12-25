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«Красивая девочка в веночке»: что говорят минчане о скульптуре коровы-кормилицы у Комаровки
Новости Беларуси. Новый символ появился у Комаровского рынка. Это скульптура коровы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Важно, что автор работы выполнил животное в стилистике других бронзовых обитателей этого места, сделав ее максимально реалистичной.
Рога скульптор декорировал венком из полевых цветов, что подчеркивает давнюю традицию – раньше хозяева также украшали своих любимиц на праздник Троицы.
Кстати, конкурс на лучшую бронзовую скульптуру коровы провели еще несколько лет назад, и победила тогда работа Николая Байрачного. Минчане скульптуру оценили и активно фотографировались вместе с бронзовым животным.
Красивая девочка в веночке. Худоватая правда очень, как-то не белорусская немножечко. Ну, ничего. По-моему, очень красивое дополнение к композиции.
Учитывая, что мы находимся на Комаровском рынке, где продают сельскохозяйственную продукцию, я думаю, это как раз в тему.
Приятная. В венке вообще красавица.
Шикарная коровка. Я думаю, что и детям, и взрослым она очень-очень понравится.
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Новости Беларуси. Новый символ появился у Комаровского рынка. Это скульптура коровы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Важно, что автор работы...
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