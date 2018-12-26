Как сделать окна безопасными: замки на окна от детей



Замки на окна от детей — необходимый атрибут, обеспечивающий безопасность в жилье с любопытными малышами. Рассмотрим особенности выбора и приобретения таких защитных замков, которые приобретают на окна ПВХ .

Универсальное решение





Чтобы подобрать подходящие замки, сфотографируйте окна, чтобы продемонстрировать изображение консультанту магазина. Оптимальным решением станет покупка универсальных моделей, поскольку они способны выдерживать большие нагрузки, создающие ребенком, препятствуют распахиванию.

Оконные замки универсальных типов продаются в собранном виде, подходят для использования сразу после осуществления покупки. Крепится замок к раме, не влияет на эксплуатационные свойства окон, фурнитуры. Для установки понадобится просверлить 2 вспомогательных отверстия, напоминающие дырочки для фиксации петель створки.

Комплект защиты содержит непосредственно цинково-алюминиевый замок, специальные подкладки, необходимые для установки на окна, декоративные элементы, поворотные лепестки, ключи, саморезы, которые нужны для монтажа.

Универсальные замки выпускаются как с ключом, так и на защелке. Последние также отличаются надежностью, но от наружного воздействия. А изнутри дети смогут разобраться, как открыть окно.

Принцип работы замков на окна и установка





Универсальные замки на окна от детей блокируют поворотные лепестки, если выполняется их поворот на 90 градусов. Такое движение приводит к автоматической фиксации механизма. Отпереть его можно с помощью кнопки, расположенной на корпусе. Нажать на нее удастся, применив специальный ключ и провернув его на 180 градусов.

Принцип двухфункционального закрывания — оптимальный вариант для закрытия двери на балкон.

Для установки замка понадобится шуруповерт. Процесс монтажа легкий. Комплект содержит сверло, с помощью которого проделываются две дырочки. Их создают непосредственно через замок, что минимизирует затраты на нанесение чертежей. Алгоритм выполнения действий:

Замок прикладывают к необходимой точке фиксации. Второй рукой открывается створка (режим проветривания окна). Эта манипуляция нужна для проверки правильности установки. Если откинуть полностью не удалось, под замок подкладывается специальный прокладочный материал. Он должен быть предложен в комплекте. При появлении царапин на замке, не стоит расстраиваться, поскольку они будут скрыты за шляпками саморезов, пластиковых декоративных накладок. Накладки фиксируются просто, они прослужат на протяжении всей эксплуатации окна.

Чтобы замок оптимально вписался в интерьер, предлагают несколько разных оттенков накладок. Для предотвращения отпадения декоративных элементов, лучше сразу закрепить их силиконом или жидкими гвоздями.

Тросовые ограничители





Тросовые ограничители — отличное решение, чтобы уберечь ребенка или питомца от «побега» и попадания детей в небольшие щели. Изделия позволяют фиксировать створку в приоткрытом, распашном режиме.

Такие прочные, стальные тросики, располагаются в эластичных оболочках. Один кончик статично фиксируется в эластичных оболочках. 1-я часть статично закрепляется к рамам, 2-я — фиксируется к замку. Принцип напоминает работу дверной цепочки, только тросик нельзя сдвинуть, он закреплен прочной лопаткой.

Выпускают 2 варианта замков: обычная лопатка, закрывающаяся на ключ, и пружинная модель. Первая модель закрывается автоматически, без применения ключа.

Правильно подобранные замки на окна от детей, найти которые можно в магазинах каталога TAM.BY , защитят малышей от непредвиденных ситуаций.