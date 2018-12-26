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Mercedes готовит электрический кроссовер EQB: первые подробности
Минувшей осенью концерн Daimler одобрил программу электрификации модельного ряда Mercedes на ближайшие семь лет, предусматривающую инвестиции в размере 10 млрд евро. В общей сложности она предполагает вывод на рынок более 100 моделей под дочерним суббрендом
На днях в объективы шпионских камер попал тестовый «мул» электрического кроссовера в кузове нынешнего компактвэна
Как и хетчбэк EQA, родственный кроссовер будет построен на платформе EVA II, которая, впрочем, не является отдельной электромобильной архитектурой ввиду унификации с «тележкой» обычного A-класса (то есть с компромиссными решениями в компоновке).
Ожидается, что EQB будет доступен с двумя вариантами тяговой батареи — емкостью 60 и 110 кВт·ч, а дальность хода на одной зарядке составит от 400 до 600 км. Силовая установка также будет предлагаться с несколькими вариантами мощности — от 204 до 340 лошадиных сил.
Рыночный дебют EQB запланирован на 2020 год. По предварительным данным, цены на компактный электрический кроссовер Mercedes будут начинаться от 50 тыс. евро.
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Новая программа электрификации Mercedes предусматривает вывод на рынок более 100 моделей под дочерним суббрендом EQ. Среди них значится и компактный «паркетник» EQB.
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