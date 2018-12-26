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В четверг в Беларуси ожидается до 9 градусов мороза
Иллюстративное фото
Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду, в ночные часы с порывами до 14 м/с, информирует
Ночью температура воздуха составит от -5 до +1 градуса (при прояснениях — от -6 до -9), днем — от -5 на востоке до +5 на западе.
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Мокрый снег и дождь прогнозируются преимущественно по западу нашей страны.
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