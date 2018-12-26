В четверг в Беларуси ожидается до 9 градусов мороза



Иллюстративное фото

Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду, в ночные часы с порывами до 14 м/с, информируетНочью температура воздуха составит от -5 до +1 градуса (при прояснениях — от -6 до -9), днем — от -5 на востоке до +5 на западе.