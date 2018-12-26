|
Mercedes готовит электрический кроссовер EQB: первые подробности
Фото: Auto Motor und Sport
В общей сложности она предполагает вывод на рынок более 100 моделей под дочерним суббрендом EQ. Среди них значится и компактный «паркетник» EQB.
На днях в объективы шпионских камер попал тестовый «мул» электрического кроссовера в кузове нынешнего компактвэна B-класса, показанного в начале октября на Парижском автосалоне. От него переведенный на электротягу прототип, лишенный какого-либо камуфляжа, отличается увеличенным дорожным просветом, накладками на колесных арках и, самое главное, отсутствием патрубков выхлопа. Внешность товарного варианта EQB будет повторять черты грядущего кроссовера GLB с двигателями внутреннего сгорания, прототипы которого были замечены на дорогах минувшим летом.
Фото: Auto Motor und Sport
Как и хетчбэк EQA, родственный кроссовер будет построен на платформе EVA II, которая, впрочем, не является отдельной электромобильной архитектурой ввиду унификации с «тележкой» обычного A-класса (то есть с компромиссными решениями в компоновке).
Фото: Auto Motor und Sport
Ожидается, что EQB будет доступен с двумя вариантами тяговой батареи — емкостью 60 и 110 кВт·ч, а дальность хода на одной зарядке составит от 400 до 600 км. Силовая установка также будет предлагаться с несколькими вариантами мощности — от 204 до 340 лошадиных сил.
Рыночный дебют EQB запланирован на 2020 год. По предварительным данным, цены на компактный электрический кроссовер Mercedes будут начинаться от 50 тыс. евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях в объективы шпионских камер попал тестовый "мул" электрического кроссовера.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)