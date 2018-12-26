Что будет с белорусской экономикой, если Кремль не компенсирует нефтяной маневр?

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«Вы только что сказали, что мы можем договориться. Я более того скажу: мы действительно можем договориться, так как команды, которые с нами здесь, провели ряд раундов переговоров. Они знают проблемы, да и мы с вами уже хорошо ознакомлены с теми проблемами и вопросами, которые предстоит решить».

«И было принято решение. И заявление было первого вице-премьера Силуанова, который говорил, что потери Беларуси немалые, и мы готовы компенсировать эти потери стоимостью бюджета. И затем вдруг все остановилось!»

«У нас в союзном договоре было написано о единой валюте, едином эмиссионном центре, законодательстве в области налогов и бюджета. Давайте интегрироваться, ведь если мы говорим, что будем субсидировать предприятия переработки нефти в Беларуси, то это уже глубокий элемент интеграции».

«Конечно, нужно! Чем больше государство, тем оно могущественнее».

«Думаю, не надо. Они и так себя неплохо чувствуют, и мы тоже».

«Я считаю, что нужно. Мы же все люди. Мы все хотим жить в мире, чтобы мы все вместе жили, даже та же Украина».

«Зачем? Силой никого не заставишь».

«Зачем? У нас все вроде бы устоялось. Что нам, мало своего?»

«Лукашенко выбирался всегда на противостоянии с Западом и позитивных отношениях с Россией. Он демонстрировал отношения с Россией как драйвер белорусской экономики. Если сейчас в отношениях возникнут проблемы, то, естественно, и у него возникнут проблемы в электоральном поле».

Не договорились. Рождественская встреча глав России и Беларуси в Москве запомнилась журналистам только нервными жестамии российского вице-премьера. А надежды были большие. Глава БеларусиЦена проблемы – компенсации так называемого налогового маневра, согласно Минску, достигает даже 12-ти миллиардов долларов. Столько в течение шести лет Беларусь потеряет от того, что Россия повысит внутренние цены на нефть до мировых. Перед поездкой в ​​Москву Лукашенко не скрывал обиды:неожиданно для руководства Беларуси заявила Москва. Вице-премьер Россиидобавляет:Соглашение почти двадцатилетней давности о создании Союзного государства позволяет России взять контроль не только над белорусской экономикой, но и над границей и спецслужбами.– считает, Центр стратегических и внешнеполитических исследований.Белорусы были бы не против присоединения к России – об этом открыто заявляли депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Некоторые из опрошенных нами москвичей тоже не прочь увеличить пространства своей родины ценой Беларуси:Кремль хочет только сэкономить деньги – убеждают российские аналитики. Но предсказывают Лукашенко проблемы на выборах 2020 года. По словамиз Института современного государственного развития (Россия):Белорусская экономика сразу не рухнет, потому что субсидии будут исчезать постепенно.говорит Арсений Сивицкий.Шансы получить компенсацию за налоговый маневр минимальны, считают эксперты. Но они еще есть. Лукашенко и Путин договорились встретиться перед Новым годом. Чтобы достичь компромисса, у Минска и Москвы осталось всего пять дней.