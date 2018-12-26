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Что будет с белорусской экономикой, если Кремль не компенсирует нефтяной маневр?

26.12.2018 23:28 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Как знаем, вчера Владимир Путин с Александром Лукашенко, скорее всего, ни о чем не договорились. Кроме того, что должны как можно быстрее – еще до конца года – встретиться снова, и того, что Минск не получил компенсации за удорожание нефти. Почему Кремль не соглашается давать денег союзнику, и что будет, если и не даст?

Не договорились. Рождественская встреча глав России и Беларуси в Москве запомнилась журналистам только нервными жестами Владимира Путина и российского вице-премьера Антона Силуанова. А надежды были большие. Глава Беларуси Александр Лукашенко:

«Вы только что сказали, что мы можем договориться. Я более того скажу: мы действительно можем договориться, так как команды, которые с нами здесь, провели ряд раундов переговоров. Они знают проблемы, да и мы с вами уже хорошо ознакомлены с теми проблемами и вопросами, которые предстоит решить».


Цена проблемы – компенсации так называемого налогового маневра, согласно Минску, достигает даже 12-ти миллиардов долларов. Столько в течение шести лет Беларусь потеряет от того, что Россия повысит внутренние цены на нефть до мировых. Перед поездкой в ​​Москву Лукашенко не скрывал обиды:

«И было принято решение. И заявление было первого вице-премьера Силуанова, который говорил, что потери Беларуси немалые, и мы готовы компенсировать эти потери стоимостью бюджета. И затем вдруг все остановилось!»


«Наш налоговый маневр – наше внутреннее дело, а хотите субсидий – интегрируйтесь!» – неожиданно для руководства Беларуси заявила Москва. Вице-премьер России Антон Силуанов добавляет:

«У нас в союзном договоре было написано о единой валюте, едином эмиссионном центре, законодательстве в области налогов и бюджета. Давайте интегрироваться, ведь если мы говорим, что будем субсидировать предприятия переработки нефти в Беларуси, то это уже глубокий элемент интеграции».


Соглашение почти двадцатилетней давности о создании Союзного государства позволяет России взять контроль не только над белорусской экономикой, но и над границей и спецслужбами.

«Очевидно, что российское руководство пытается решить внутриполитические проблемы (проблему рейтинга, «Проблему 2024», когда Путин закончит президентский срок) с помощью Беларуси», – считает Арсений Сивицкий, Центр стратегических и внешнеполитических исследований.

Белорусы были бы не против присоединения к России – об этом открыто заявляли депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Жириновский и Михаил Дегтярев. Некоторые из опрошенных нами москвичей тоже не прочь увеличить пространства своей родины ценой Беларуси:

«Конечно, нужно! Чем больше государство, тем оно могущественнее».


«Думаю, не надо. Они и так себя неплохо чувствуют, и мы тоже».


«Я считаю, что нужно. Мы же все люди. Мы все хотим жить в мире, чтобы мы все вместе жили, даже та же Украина».


«Зачем? Силой никого не заставишь».


«Зачем? У нас все вроде бы устоялось. Что нам, мало своего?»


Кремль хочет только сэкономить деньги – убеждают российские аналитики. Но предсказывают Лукашенко проблемы на выборах 2020 года. По словам Дмитрия Солонникова из Института современного государственного развития (Россия):

«Лукашенко выбирался всегда на противостоянии с Западом и позитивных отношениях с Россией. Он демонстрировал отношения с Россией как драйвер белорусской экономики. Если сейчас в отношениях возникнут проблемы, то, естественно, и у него возникнут проблемы в электоральном поле».


Белорусская экономика сразу не рухнет, потому что субсидии будут исчезать постепенно.

«Если договоренности, достигнутые в 2017 году в Санкт-Петербурге, будут работать, то потери будут невелики. Следующий год мы еще сможем перетерпеть каким-то образом. А вот что будет в 2020-м – это уже другой вопрос», – говорит Арсений Сивицкий.

Шансы получить компенсацию за налоговый маневр минимальны, считают эксперты. Но они еще есть. Лукашенко и Путин договорились встретиться перед Новым годом. Чтобы достичь компромисса, у Минска и Москвы осталось всего пять дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Как знаем, вчера Владимир Путин с Александром Лукашенко, скорее всего, ни о чем не договорились.
 
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