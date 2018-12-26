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Семь фраз продавца машины, после которых от нее нужно убегать

26.12.2018 23:22 — Разное | UDF  
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Автопродавцы - интересная группа людей. Найти среди них честного и искреннего человека - большая удача.

Благо их уловки достаточно стандартизированы и именно по ним можно понять, что по автомобилю от вас что-то скрывают.

Что именно? Понять вряд ли удастся, без диагностики не обойтись. Но то, что эту машину не нужно покупать, вы поймете по одной или нескольким из этих фраз.


1. Не бита, не крашена

Эта фраза уже стала крылатой. Даже среди относительно новых найти такую машину - большая удача. Что уж говорить о более старых?

На авторынке же не битых, не крашеных - огромное множество. И будьте уверены: они и биты и крашены.


2. Перекупам не беспокоить

Вот какая разница частному продавцу, кому продавать машину?

С перекупами ситуация другая: один хочет впарить подороже, второй выманить подешевле. Нашла коса на камень.


3. Пять лет ездил - ничего делать не делал по машине

Повезло человеку. А вот покупателю нет. Все придется делать ему. А то что придется, даже сомневаться не приходится.


4. Третья машина в семье

С этой фразой обычно упоминают минимальный пробег и идеальное состояние.

У вас много знакомых, у которых больше одной машины в семье? Их точно не больше десяти процентов. А тех, у которого три машины, не больше процента.

Уверены, что вам так повезло и именно вам попался продавец третьей машины в семье?


5. Машина бабушки, только в воскресенье в церковь ездила

Ну это уже откровенный бред. На скрученный пробег можете даже не проверять. Чтобы не пугаться.


6. Нужно только кондиционер заправить

Забудьте покупать машину и верить, что кондиционер просто не заправлен. Я так обжегся. Вынесло в новые подшипник компрессора, демпферную пластину и радиатор. Ну и заправка, само-собой.


7. Пробег 18 тысяч за восемь лет

Видел недавно ситуацию: ситикар продавался с пробегом в 7 000 километров. СЕМЬ ТЫСЯЧ. Машине шесть лет. Подключили сканер - у машины пробега за 200 тысяч. ДВЕСТИ.

Не бывает пробегов меньше 7-10 тысяч в год. Вернее бывают, но вряд ли вам так повезет.

 
 
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Автопродавцы - интересная группа людей. Найти среди них честного и искреннего человека - большая удача.
 
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