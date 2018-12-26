"Во время ходьбы ее сильно шатает": очевидцы об Алле Пугачевой на концерте Киркорова

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Примадоннапришла поддержатьна его сольном концерте в "Олимпийском" под названием "Я+R. Второе Я". Появление певицы без супругавызвало кривотолки в Сети. Пишут, что супруги якобы поссорились, поэтому она выглядела хмурой.Как мы уже сообщали, Алла Пугачева накануне появилась в "Олимпийском" без супруга Максима Галкина, а на вопросы журналистов предпочла не отвечать совсем. Охранники провели ее в VIP-ложу. Для выхода в свет Пугачева выбрала синие джинсы, водолазку кремового цвета, белую кепку и такого же цвета куртку. Наряд подчеркнул худобу артистки. А зрители того концерта отметили, что выглядела примадонна очень осунувшейся, хмурой и, что было очень заметно.- написали в Инстаграм очевидцы присутствия Аллы Борисовны в "Олимпийском".Подписчики фан-клубов в Инстаграм отметили также, что у певицы было "закрытое" лицо, потому что она не хотела слышать вопросов об отсутствии Максима Галкина рядом с ней на концерте бывшего мужа, Филиппа Киркорова. Ходят слухи, что супруги поссорились и якобы сама Алла упомянула в недавнем интервью о скандале в семье. В глаза бросается также худоба артистки:- отметили поклонники, обсуждая фотографии и видео с концерта.