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"Во время ходьбы ее сильно шатает": очевидцы об Алле Пугачевой на концерте Киркорова

26.12.2018 23:17 — Разное | UDF  
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Фото: соцсети
Появление примадонны в "Олимпийском" вызвало кривотолки.

Примадонна Алла Пугачева пришла поддержать Филиппа Киркорова на его сольном концерте в "Олимпийском" под названием "Я+R. Второе Я". Появление певицы без супруга Максима Галкина вызвало кривотолки в Сети. Пишут, что супруги якобы поссорились, поэтому она выглядела хмурой.

Как мы уже сообщали, Алла Пугачева накануне появилась в "Олимпийском" без супруга Максима Галкина, а на вопросы журналистов предпочла не отвечать совсем. Охранники провели ее в VIP-ложу. Для выхода в свет Пугачева выбрала синие джинсы, водолазку кремового цвета, белую кепку и такого же цвета куртку. Наряд подчеркнул худобу артистки. А зрители того концерта отметили, что выглядела примадонна очень осунувшейся, хмурой и "во время ходьбы ее сильно шатало", что было очень заметно.

"Похожа стала на Людмилу Гурченко", "И как бы там не было она супер женщина. А вы попробуйте как она", "Надеюсь к апрелю все будет хорошо и она даст классный концерт к 70-летию", "Такое ощущение, что она сама не понимает куда и зачем она приехала", - написали в Инстаграм очевидцы присутствия Аллы Борисовны в "Олимпийском".

Подписчики фан-клубов в Инстаграм отметили также, что у певицы было "закрытое" лицо, потому что она не хотела слышать вопросов об отсутствии Максима Галкина рядом с ней на концерте бывшего мужа, Филиппа Киркорова. Ходят слухи, что супруги поссорились и якобы сама Алла упомянула в недавнем интервью о скандале в семье. В глаза бросается также худоба артистки:


"Очень сильно похудела даже слишком. В этом возрасте такая худоба не нужна", "Человек на старости лет имеет свойство- усыхать!! Вот и А Б- происходит тоже самое!!!", - отметили поклонники, обсуждая фотографии и видео с концерта.

 
 
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Появление примадонны в "Олимпийском" вызвало кривотолки.
 
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