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КХЛ. «Динамо» на выезде уступило «Трактору»
Новости Беларуси. Продолжения не получилось. Минское «Динамо» уступило на выезде челябинскому «Трактору», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первый период был безголевым. А вот во втором болельщики увидели две заброшенные шайбы. За хозяев отличился Йонас Энлунд, а за гостей – Дмитрий Буйницкий.
На третьем отрезке матча минчане могли вырвать победу, но пропустили сами. Форвард «белых медведей» Александр Шаров принес своей команде победу 2:1.
Следующий поединок «Динамо» сыграет в пятницу 28 декабря против «Автомобилиста».
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Новости Беларуси. Продолжения не получилось. Минское «Динамо» уступило на выезде челябинскому «Трактору», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый период был...
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