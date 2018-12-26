КХЛ. «Динамо» на выезде уступило «Трактору»

Новости Беларуси. Продолжения не получилось. Минское «Динамо» уступило на выезде челябинскому «Трактору», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период был безголевым. А вот во втором болельщики увидели две заброшенные шайбы. За хозяев отличился Йонас Энлунд, а за гостей – Дмитрий Буйницкий.





На третьем отрезке матча минчане могли вырвать победу, но пропустили сами. Форвард «белых медведей» Александр Шаров принес своей команде победу 2:1.

Следующий поединок «Динамо» сыграет в пятницу 28 декабря против «Автомобилиста».