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КХЛ. «Динамо» на выезде уступило «Трактору»

26.12.2018 23:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Продолжения не получилось. Минское «Динамо» уступило на выезде челябинскому «Трактору», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период был безголевым. А вот во втором болельщики увидели две заброшенные шайбы. За хозяев отличился Йонас Энлунд, а за гостей – Дмитрий Буйницкий.

КХЛ. «Динамо» на выезде уступило «Трактору»

На третьем отрезке матча минчане могли вырвать победу, но пропустили сами. Форвард «белых медведей» Александр Шаров принес своей команде победу 2:1.

Следующий поединок «Динамо» сыграет в пятницу 28 декабря против «Автомобилиста».
 
 
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Новости Беларуси. Продолжения не получилось. Минское «Динамо» уступило на выезде челябинскому «Трактору», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый период был...
 
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