Радио «Легенды FM» отправит счастливчиков в Буковель

Весь декабрь, заряжаясь новогодним настроением, слушайте утреннее шоу «Два капитана» и вместе с ведущими в прямом эфире отправляйтесь «в лес» в игре «За ёлками». Ведь, как известно: где новогодняя елка – там и подарки.

Каждое утро рабочего дня любой слушатель, дозвонившийся в эфир, выполняет задания ведущих и получает «легендарный» приз: сертификаты в тренажерный зал, салон красоты или батутный центр, а также фирменные кружки от радио «Легенды FM» и блоки жевательных резинок.

В конце каждой недели проводится дополнительный розыгрыш мини-суперприза среди победителей недели – это елка в кадке, которая станет главным украшением вашего праздника.

А 29 декабря среди всех победителей игры «За ёлками» будет разыгран главный суперприз – тур на двоих на горнолыжный курорт Буковель!

Победитель получит:

трансфер в обе стороны;

проживание в отеле «Межгорье»;

3 завтрака и 2 ужина на двоих в отеле;

выезд в Буковель (где победителя ждет 62 трассы с 16 подъёмниками различных уровней сложности);

вечерние посиделки с настольными играми,

развлекательную программу каждый вечер;

посещение сауны;

поездку во Львов и автобусно-пешеходную экскурсию по основным достопримечательностям города;

услуги сопровождающего.

Каждый будний день в 9:15 внимательно слушайте утреннее шоу «Два капитана» на радио «Легенды FM», звоните на городской номер +375 (17) 257-88-88, выполняйте задания и получайте призы!

Слушайте радио «Легенды FM», настроив приемник на частоту:

94,1 FM в Минске;

88,5 FM в Витебске;

94,7 FM - в Гомеле;

98,3 FM в Солигорске;

96,8 FM в Жлобине.

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