Радио «Легенды FM» отправит счастливчиков в Буковель

Весь декабрь, заряжаясь новогодним настроением, слушайте утреннее шоу «Два капитана» и вместе с ведущими в прямом эфире отправляйтесь «в лес» в игре «За ёлками». Ведь, как известно: где новогодняя елка – там и подарки.
Каждое утро рабочего дня любой слушатель, дозвонившийся в эфир, выполняет задания ведущих и получает «легендарный» приз: сертификаты в тренажерный зал, салон красоты или батутный центр, а также фирменные кружки от радио «Легенды FM» и блоки жевательных резинок.
В конце каждой недели проводится дополнительный розыгрыш мини-суперприза среди победителей недели – это елка в кадке, которая станет главным украшением вашего праздника.
А 29 декабря среди всех победителей игры «За ёлками» будет разыгран главный суперприз – тур на двоих на горнолыжный курорт Буковель!
Победитель получит:
- трансфер в обе стороны;
- проживание в отеле «Межгорье»;
- 3 завтрака и 2 ужина на двоих в отеле;
- выезд в Буковель (где победителя ждет 62 трассы с 16 подъёмниками различных уровней сложности);
- вечерние посиделки с настольными играми,
- развлекательную программу каждый вечер;
- посещение сауны;
- поездку во Львов и автобусно-пешеходную экскурсию по основным достопримечательностям города;
- услуги сопровождающего.
Каждый будний день в 9:15 внимательно слушайте утреннее шоу «Два капитана» на радио «Легенды FM», звоните на городской номер +375 (17) 257-88-88, выполняйте задания и получайте призы!
Слушайте радио «Легенды FM», настроив приемник на частоту:
- 94,1 FM в Минске;
- 88,5 FM в Витебске;
- 94,7 FM - в Гомеле;
- 98,3 FM в Солигорске;
- 96,8 FM в Жлобине.
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