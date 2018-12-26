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Радио «Легенды FM» отправит счастливчиков в Буковель

26.12.2018 17:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Радио «Легенды FM» отправит счастливчиков в Буковель
АиФ

Весь декабрь, заряжаясь новогодним настроением, слушайте утреннее шоу «Два капитана» и вместе с ведущими в прямом эфире отправляйтесь «в лес» в игре «За ёлками». Ведь, как известно: где новогодняя елка – там и подарки.

Каждое утро рабочего дня любой слушатель, дозвонившийся в эфир, выполняет задания ведущих и получает «легендарный» приз: сертификаты в тренажерный зал, салон красоты или батутный центр, а также фирменные кружки от радио «Легенды FM» и блоки жевательных резинок.

Радио «Легенды FM» отправит счастливчиков в Буковель Радио «Легенды FM» захватывает новые территории

В конце каждой недели проводится дополнительный розыгрыш мини-суперприза среди победителей недели – это елка в кадке, которая станет главным украшением вашего праздника.

А 29 декабря среди всех победителей игры «За ёлками» будет разыгран главный суперприз – тур на двоих на горнолыжный курорт Буковель!

Победитель получит:

  • трансфер в обе стороны;
  • проживание в отеле «Межгорье»;
  • 3 завтрака и 2 ужина на двоих в отеле; 
  • выезд в Буковель (где победителя ждет 62 трассы с 16 подъёмниками различных уровней сложности);
  • вечерние посиделки с настольными играми,
  • развлекательную программу каждый вечер;
  • посещение сауны;
  • поездку во Львов и автобусно-пешеходную экскурсию по основным достопримечательностям города;
  • услуги сопровождающего.

Каждый будний день в 9:15 внимательно слушайте утреннее шоу «Два капитана» на радио «Легенды FM», звоните на городской номер +375 (17) 257-88-88, выполняйте задания и получайте призы!

Слушайте радио «Легенды FM», настроив приемник на частоту:

  • 94,1 FM в Минске;
  • 88,5 FM в Витебске;
  • 94,7 FM - в Гомеле;
  • 98,3 FM в Солигорске;
  • 96,8 FM в Жлобине.

*на правах рекламы

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Хотите провести зимние каникулы на горнолыжном курорте Буковель? Радио «Легенды FM» даст вам такую возможность!
 
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