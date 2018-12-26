Брестчанин считает, что продажа новогодних ёлок на улицах это нечестно

Всем здравствуйте! Хочу написать о живых ёлках в Бресте, а точнее ЦЕНАХ на них.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61959.php

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фото из архива (лесничество)

В понедельник на пересечении улиц Гоголя и Бульвара Космонавтов в Бресте продавали живые ели по заоблачным ценам (40— 50 рублей) за двух метровый экземпляр. В прошлом году по 15—20 рублей. Слышал, что в сельских лесничествах продают дешевле. Каково же было мое удивление, когда сегодня в одном из них я приобрел двухметровую пушистую красавицу за 8.5 рублей.

Мне кажется, что продавцы на улицах обнаглели просто с такими ценами, накручивая до такой степени! Так что не ведитесь на это — лесничеств много вокруг Бреста, есть и в самом городе, а елей там еще больше.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61959.php

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(вот она, мой красавица!)

P.S. вопрос работникам налоговых служб: законно ли накручивать так много?