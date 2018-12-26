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Брестчанин считает, что продажа новогодних ёлок на улицах это нечестно
27.12.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Всем здравствуйте! Хочу написать о живых ёлках в Бресте, а точнее ЦЕНАХ на них.
фото из архива (лесничество)
В понедельник на пересечении улиц Гоголя и Бульвара Космонавтов в Бресте продавали живые ели по заоблачным ценам (40— 50 рублей) за двух метровый экземпляр. В прошлом году по 15—20 рублей. Слышал, что в сельских лесничествах продают дешевле. Каково же было мое удивление, когда сегодня в одном из них я приобрел двухметровую пушистую красавицу за 8.5 рублей.
Мне кажется, что продавцы на улицах обнаглели просто с такими ценами, накручивая до такой степени! Так что не ведитесь на это — лесничеств много вокруг Бреста, есть и в самом городе, а елей там еще больше.
(вот она, мой красавица!)
P.S. вопрос работникам налоговых служб: законно ли накручивать так много?
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Всем здравствуйте! Хочу написать о живых ёлках в Бресте, а точнее ЦЕНАХ на них. фото из архива (лесничество) В понедельник на пересечении улиц Гоголя и Бульвара...
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