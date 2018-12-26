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Популярный ютюб блогер Олег Нестеров из Бреста осуждён по "тяжелой" статье?
27.12.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Информация о том, что Олег Нестеров, обладатель "серебряной кнопки" от компании Google и талантливый автомеханик осуждён, витала в сети, но не подтверждалась официально. Сам
скриншот из одного из видео Youtuby.com
Из более-менее достоверных, но неофициальных источников стало известно, что Нестеров не скоро сможет вернуться к своей деятельности.
Вот что сообщает источник:
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В доказательство приводятся эти данные:
Можно отметить, что обстоятельства нам неизвестны. Учитывая, что в Беларуси очень специфическое отношение к делам, связанным с распространением порнографии, и можно "сесть" даже за лайк, или за то, что переслал видео или фото (которое будет признано порнографическим) в какой-то, может быть закрытой, группе пользователей - вопрос неоднозначный. Ровно год назад МВД выступило с предложением, чтобы
Под понятие «распространение» попадает размещение и перемещение порнографии посредством социальных сетей, а также с телефона на телефон. Распространением считается передача порнографии хотя бы одному лицу, независимо от способа. Рекламирование порнографических материалов заключается в выставлении их на всеобщее обозрение либо сообщение информации о них, в том числе через интернет.
Поэтому призываем всех к осторожности и к соблюдению законодательства Республики Беларусь. Это не шутки...
Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера попадает под действие статьи 343 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает общественные работы, штраф, исправительные работы или арест на срок до шести месяцев. Те же действия, совершенные с использованием интернета, наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
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Информация о том, что Олег Нестеров, обладатель "серебряной кнопки" от компании Google и талантливый автомеханик осуждён, витала в сети, но не подтверждалась...
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