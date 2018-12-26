Информация о том, что Олег Нестеров, обладатель "серебряной кнопки" от компании Google и талантливый автомеханик осуждён, витала в сети, но не подтверждалась официально. Сам влог (видеоблог) Олега давно не обновляется, и удивлённые посетители не раз задавали нам вопросы - куда же пропал автор?



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61958.php

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скриншот из одного из видео Youtuby.com

Из более-менее достоверных, но неофициальных источников стало известно, что Нестеров не скоро сможет вернуться к своей деятельности.

Вот что сообщает источник:

- Популярный блогер ведущий ютуб канала Олег Нестеров Брест осуждён по статье 343 ч2 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (распространение порнографии). 21.12.18 была подана апелляция, но её отклонили. Олег получил 2 года тюрьмы.

В доказательство приводятся эти данные:



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61958.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61958.php

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Можно отметить, что обстоятельства нам неизвестны. Учитывая, что в Беларуси очень специфическое отношение к делам, связанным с распространением порнографии, и можно "сесть" даже за лайк, или за то, что переслал видео или фото (которое будет признано порнографическим) в какой-то, может быть закрытой, группе пользователей - вопрос неоднозначный. Ровно год назад МВД выступило с предложением, чтобы смягчить ответственность за неосознанные лайки , связанные с подобными делами.

Под понятие «распространение» попадает размещение и перемещение порнографии посредством социальных сетей, а также с телефона на телефон. Распространением считается передача порнографии хотя бы одному лицу, независимо от способа. Рекламирование порнографических материалов заключается в выставлении их на всеобщее обозрение либо сообщение информации о них, в том числе через интернет.

Поэтому призываем всех к осторожности и к соблюдению законодательства Республики Беларусь. Это не шутки...

Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера попадает под действие статьи 343 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает общественные работы, штраф, исправительные работы или арест на срок до шести месяцев. Те же действия, совершенные с использованием интернета, наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет.