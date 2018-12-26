|
Благотворительная ёлка для детей Московского района г. Бреста
27.12.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Новый год – это время красивой и доброй сказки, которая приходит в каждый дом, вселяет надежду на лучшее, дарит множество подарков и положительных эмоций.
Бреста " alt="Благотворительная ёлка для детей Московского района г. Бреста ">
На новогоднем представлении, которое прошло 22 декабря 2018 года в ДК Профсоюзов в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» для детей-сирот, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, и из социально-незащищенных семей, ребят ожидало не только новогоднее космическое приключение, которое они совершили вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, но и множество сладких призов и подарков.
А поскольку Новый год – это время исполнения желаний, то ребят пришли поздравить глава администрации Московского района Вячеслав Васильевич Дашкевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Михайлович Дашко, заместитель председателя Московской районной организации г.Бреста РОО «Белая Русь» Виктор Сергеевич Мисиюк.
Гости сердечно поздравили детей с приближающимся Новым годом и Рождеством, пожелали мира, добра, исполнения самых заветных желаний, вручили новогодние подарки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый год – это время красивой и доброй сказки, которая приходит в каждый дом, вселяет надежду на лучшее, дарит множество подарков и положительных эмоций. На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)