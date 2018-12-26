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Благотворительная ёлка для детей Московского района г. Бреста

27.12.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Новый год – это время красивой и доброй сказки, которая приходит в каждый дом, вселяет надежду на лучшее, дарит множество подарков и положительных эмоций.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61957.php

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На новогоднем представлении, которое прошло 22 декабря 2018 года в ДК Профсоюзов в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» для детей-сирот, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, и из социально-незащищенных семей, ребят ожидало не только новогоднее космическое приключение, которое они совершили вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, но и множество сладких призов и подарков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61957.php

Благотворительная ёлка для детей Московского района г. Бреста

А поскольку Новый год – это время исполнения желаний, то ребят пришли поздравить глава администрации Московского района Вячеслав Васильевич Дашкевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Михайлович Дашко, заместитель председателя Московской районной организации г.Бреста РОО «Белая Русь» Виктор Сергеевич Мисиюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61957.php

Благотворительная ёлка для детей Московского района г. Бреста

Гости сердечно поздравили детей с приближающимся Новым годом и Рождеством, пожелали мира, добра, исполнения самых заветных желаний, вручили новогодние подарки.

 
Теги: Брест
 
 
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Новый год – это время красивой и доброй сказки, которая приходит в каждый дом, вселяет надежду на лучшее, дарит множество подарков и положительных эмоций. На...
 
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