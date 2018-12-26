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Минимум ставки рефинансирования и три повышения пенсий: топ-8 финансовых событий 2018 года

27.12.2018 06:09 — Разное | Myfin  
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Минимум ставки рефинансирования и три повышения пенсий: топ-8 финансовых событий 2018 года
фото: Myfin.by

1. Ставка рефинансирования достигла исторического минимума

В Беларуси 27 июня ставка рефинансирования была снижена с 10,5% до 10% годовых. На этом уровне она осталась до конца года, согласно решению регулятора.

К концу 2019 года ставка рефинансирования может составить 9-10%, сообщил Председатель Правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур.

2. Зафиксирована рекордно высокая средняя зарплата

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Республики Беларусь в октябре 2018 года составила 999,7 рублей.

Как отмечалось, в Беларуси реальные зарплаты повысились за период с января по сентябрь на 12,2% по отношению к первым трем кварталам 2017 года, согласно данным Белстата. При этом производительность труда увеличилась за этот период только на 4,1%.

Как сообщалось, средняя зарплата по Беларуси за 2018 год ожидается около 940 рублей, а за 2019-й – 1025 рублей.

3. Пенсии за год повышались трижды

С ноября, согласно указу Президента, размеры трудовых пенсий выросли на 5,3%. В 2018 году это был уже третий перерасчет трудовых пенсий. Ранее пенсии повышали в мае и августе – соответственно на 5,3% и на 10%.

По данным министерства труда и соцзащиты, средний размер пенсий по возрасту увеличился с января 2018 года по ноябрь на 70,62 рубля.

 
 
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