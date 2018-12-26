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Минимум ставки рефинансирования и три повышения пенсий: топ-8 финансовых событий 2018 года
1. Ставка рефинансирования достигла исторического минимума
В Беларуси 27 июня ставка рефинансирования была
К концу 2019 года ставка рефинансирования может
2. Зафиксирована рекордно высокая средняя зарплата
Номинальная начисленная средняя зарплата работников Республики Беларусь в октябре 2018 года
Как отмечалось, в Беларуси реальные зарплаты
Как сообщалось,
3. Пенсии за год повышались трижды
С ноября, согласно указу Президента, размеры трудовых пенсий
По данным министерства труда и соцзащиты, средний размер
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