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Боевые программисты: в Беларуси появилась первая IT-рота
27.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси появилась первая рота
О планах по созданию нового подразделения еще в феврале говорил министр обороны Беларуси Андрей Равков. Глава ведомства сообщил, что основной задачей роты будет обеспечение информационной безопасности страны. Она будет заниматься разработкой
В Минобороны Беларуси рассказали, что рота была создана на базе Военной академии страны. Для работы и проживания военнослужащих в учебном заведении создали всю необходимую инфраструктуру. В частности, для информационных специалистов оборудовали специальную компьютерную аудиторию.
Представители оборонного ведомства отметили, что одним из ключевых направлений деятельности роты будет компьютерное моделирование боевых действий, обеспечение навигации и разработка автоматических систем управления и радиолокации.
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В новое подразделение было набрано 40 человек, для которых была создана специальная компьютерная аудитория.
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