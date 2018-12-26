Боевые программисты: в Беларуси появилась первая IT-рота

В Беларуси появилась первая рота информационных технологий. В нее было набрано 40 специалистов с высшим профильным образованием, при этом конкурс на зачисление в роту составил восемь человек на место, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

О планах по созданию нового подразделения еще в феврале говорил министр обороны Беларуси Андрей Равков. Глава ведомства сообщил, что основной задачей роты будет обеспечение информационной безопасности страны. Она будет заниматься разработкой программного обеспечения совместно с другими подразделениями вооруженных сил.

В Минобороны Беларуси рассказали, что рота была создана на базе Военной академии страны. Для работы и проживания военнослужащих в учебном заведении создали всю необходимую инфраструктуру. В частности, для информационных специалистов оборудовали специальную компьютерную аудиторию.

Представители оборонного ведомства отметили, что одним из ключевых направлений деятельности роты будет компьютерное моделирование боевых действий, обеспечение навигации и разработка автоматических систем управления и радиолокации.