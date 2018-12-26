ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Боевые программисты: в Беларуси появилась первая IT-рота

27.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси появилась первая рота информационных технологий. В нее было набрано 40 специалистов с высшим профильным образованием, при этом конкурс на зачисление в роту составил восемь человек на место, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

О планах по созданию нового подразделения еще в феврале говорил министр обороны Беларуси Андрей Равков. Глава ведомства сообщил, что основной задачей роты будет обеспечение информационной безопасности страны. Она будет заниматься разработкой программного обеспечения совместно с другими подразделениями вооруженных сил. 

В Минобороны Беларуси рассказали, что рота была создана на базе Военной академии страны. Для работы и проживания военнослужащих в учебном заведении создали всю необходимую инфраструктуру. В частности, для информационных специалистов оборудовали специальную компьютерную аудиторию.

Представители оборонного ведомства отметили, что одним из ключевых направлений деятельности роты будет компьютерное моделирование боевых действий, обеспечение навигации и разработка автоматических систем управления и радиолокации. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новое подразделение было набрано 40 человек, для которых была создана специальная компьютерная аудитория.
 
Новости дня
Новости разные
 
Благотворительная ёлка для детей Московского района г. Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика