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Коррупционный Минск - признак загнивания режима Лукашенко
Минский городской исполнительный комитет
Тезисно:
• Власти признают, что столица Беларуси — коррумпированный город.
• Коррупция в Беларуси — это норма, неотъемлемый элемент системы государственного управления.
• Усиливается моральная деградация белорусского чиновничества.
• Контроль сверху не работает, а контроля снизу, со стороны общества, власти боятся.
• У Александра Лукашенко нет реальных способов минимизировать коррупцию.
Главным вопросом совещания Александра Лукашенко с руководством Минске 20 декабря стала тема коррупции. Именно она вызвала наибольший интерес общественности.
Не первый раз Лукашенко обвиняет минских чиновников в коррупции. 28 сентября 2012 года он говорил:
«Я вам скажу откровенно, повторившись где-то: у меня уже дважды возникало желание поздно вечером закрыть Мингорисполком, опечатать все двери на сутки, а с утра назначить председателя Мингорисполкома, может даже военного, "железного" человека, который бы в течение короткого времени начал набирать руководящий состав, верхи горисполкома, которые бы отсеяли из того, что есть в горисполкоме, по минимуму оставили работников и набирали новых».
Время идет, Лукашенко меняет руководителей Минска, но ситуация не меняется. Глава государства
«У вашего бывшего мэра слишком близкие были отношения с некоторыми "торгашами". Я это тоже очень хорошо знаю. Это одна из причин, почему он сегодня уже не работает».
Интересен сам факт, что на совещании с руководством Минска присутствовал председатель КГБ Валерий Вакульчик. Более того, судя по освещению этого события государственными медиа, он там вел рэй. Именно его выступление зацепило публику. Вакульчик отметил, что в вопросе коррупции столица — один из самых проблемных регионов страны.
«В Минске коррупционные проявления проявляются по всех сферах, уровнях и направлениях — от руководства Мингорисполкома и промышленных гигантов до районных поликлиник и школьных столовых», — сказал председатель КГБ.
Из того, что сказал Вакульчик, можно сделать несколько выводов.
1. Коррупция в Беларуси — это не какой-то чужеродный элемент, а неотъемлемая составляющая системы государственного управления. Она существует, как сказал Вакульчик, «по всех сферах, уровнях и направлениях».
2. Злоупотребление властью стало не исключением, а правилом, нормой. Это новая нормальность для Беларуси.
3. Усиливается моральная деградация белорусского чиновничества. Это ярко иллюстрируется тем, что деньги брали даже из школьных столовых, обирая детей.
4. Контроль сверху не работает. Лукашенко много раз рассказывал, что при назначении на должности людей из кадрового реестра президента кандидатов проверяют с помощью того же КГБ, других правоохранительных органов. Видимо, на каждого чиновника есть досье с компроматом. Почему весь это механизм не срабатывает? Может, компромат — необходимое условие назначения? Например, чтобы сделать чиновника более послушным — и таким образом нейтрализовать любые сюрпризы во время выборов? Эта гипотеза.
5. В таких случаях эффективным может быть контроль снизу. Надо бы позвать на помощь общество. Но для этого нужно менять всю политическую систему — перейти к реальным выборам, допуску системной оппозиции, свободе СМИ, прозрачности в работе государственных органов и др. Разумеется, на это Лукашенко никогда не пойдет.
6. Коррупция делигитимизирует существующий режим. Лукашенко частично чувствует это. Вот на упомянутом совещании он заявил, что в Минске недоверие к местным властям больше, чем в остальных регионах.
7. Пагубную роль играет практика помилования осужденных за коррупцию чиновников. Последних приучают к мысли, что в стране работает не закон, а воля Лукашенко. И если сильно покаяться, написать прошение, особенно напирая на то, что царь милостив, то можно быстро выйти на свободу. Правда, Лукашенко недавно пообещал больше этого не делать. Но, как известно, он хозяин своего слова…
8. Единственное, что предлагает Лукашенко, это усилить наказание. Но вряд ли это сработает. В Китае за коррупцию чиновников наказывают смертью, однако это мало помогает.
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Александр Лукашенко фактически не в состоянии справиться с коррупцией.
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