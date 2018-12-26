Коррупционный Минск - признак загнивания режима Лукашенко



Минский городской исполнительный комитет

«Я вам скажу откровенно, повторившись где-то: у меня уже дважды возникало желание поздно вечером закрыть Мингорисполком, опечатать все двери на сутки, а с утра назначить председателя Мингорисполкома, может даже военного, "железного" человека, который бы в течение короткого времени начал набирать руководящий состав, верхи горисполкома, которые бы отсеяли из того, что есть в горисполкоме, по минимуму оставили работников и набирали новых».

«У вашего бывшего мэра слишком близкие были отношения с некоторыми "торгашами". Я это тоже очень хорошо знаю. Это одна из причин, почему он сегодня уже не работает».

«В Минске коррупционные проявления проявляются по всех сферах, уровнях и направлениях — от руководства Мингорисполкома и промышленных гигантов до районных поликлиник и школьных столовых», — сказал председатель КГБ.

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