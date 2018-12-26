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Беларусь заняла 1-е место в топ-10 стран по потреблению крепкого алкоголя

27.12.2018 05:33 — Разное | UDF  
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Фото: TUT.BY
Согласно глобальному исследованию о пьянстве, проведенному американскими учеными, злоупотребление спиртным - явление весьма распространенное.

На основании Глобального доклада Всемирной организации здравоохранения о ситуации в области алкоголя и здоровья за 2018 год, "Огонек" создал инфографику. Беларусь в ней присутствует лишь в одном фрагменте - в топ-10 стран по потреблению крепкого алкоголя. Но на первом месте.

Беларусь заняла 1-е место в топ-10 стран по потреблению крепкого алкоголя


Как свидетельствуют итоги глобального исследования, охватившего 193 страны, которое недавно представили ученые из Питсбургского университета (США), на активное потребление алкоголя влияет ряд факторов, в том числе климатический и политический.

Американские ученые анализировали большие данные, взятые у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной метеорологической организации, а также исследовательских центров из разных стран. К какому заключению они пришли?

Там, где среднегодовая температура ниже, а число солнечных дней меньше, спиртного употребляют больше, поэтому, в частности, выше риск смерти от алкогольного цирроза печени.

— Механизм понятен: алкоголь расширяет сосуды, стимулирует приток крови к коже и, как следствие, пьющий ощущает, что ему становится теплее,— объяснила ведущий автор исследования, доктор медицины Меричель Вентура-Котс.— Поэтому такой «подогрев» востребован в Сибири, а не где-то в Африке.

При этом исследователи отмечают, что климат, разумеется, лишь один из факторов. На объем потребления спиртного влияют и другие — культурные, социально-экономические, а также религия и государственная политика. Однако, убеждают они, особенности климата требуют разработки особых мер в борьбе с алкоголизмом именно для «холодных» стран.

 
 
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Согласно глобальному исследованию о пьянстве, злоупотребление спиртным - явление весьма распространенное.
 
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