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Экспериментальные светофоры устанавливают на пересечении Козлова и Платонова в Минске

27.12.2018 00:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новые регулировщики будут работать в режиме желтого мигания и напоминать водителям, что при повороте налево необходимо уступить дорогу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экспериментальные светофоры устанавливают на пересечении Козлова и Платонова в Минске

Такие светофоры – первые в Минске. С их помощью Госавтоинспекция проведет эксперимент и выяснит, поможет ли нововведение урегулировать движение и избежать ДТП.

Экспериментальные светофоры устанавливают на пересечении Козлова и Платонова в Минске

Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В том случае, если их установка будет оправдана, то они и далее будут осуществлять регулирование дорожных потоков.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новые регулировщики будут работать в режиме желтого мигания и напоминать водителям, что при повороте налево необходимо уступить дорогу,...
 
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