В Минском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза

Новости Беларуси. Приезд Деда Мороза в Минский зоопарк стал уже доброй традицией как для детей, так и для взрослых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Вот и 26 декабря сказочный домик не пустует. Маленьких минчан Дед Мороз встречает не один, а с пушистыми и пернатыми помощниками.





Познакомиться со сказочным героем и получить от него подарок можно будет вплоть до 31 декабря.





Мы частые гости, нам очень нравится здесь бывать. Детки наши очень любят животных.





Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:

Представление будет 29 декабря. Ну и традиционно ждем всех 7 на белорусские Калядки.