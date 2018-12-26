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Новые платные парковки появятся в районе ЖД-вокзала: мнение минчан

27.12.2018 00:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Еще три платные парковки появятся в районе железнодорожного вокзала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новые платные парковки появятся в районе ЖД-вокзала: мнение минчан

Плата за парковку будет взиматься по улице Толстого, Вокзальной и Суражской. Всего в Минске насчитывается 55 зон платной парковки, из них восемь – закрытых. До 2020 года количество платных парковочных мест достигнет 25 тысяч. Минчане же по этому вопросу разделились строго на «за» и «против».

Новые платные парковки появятся в районе ЖД-вокзала: мнение минчан

Платная – она надежная, я так думаю. Ну а минус, сами знаете, в деньгах.

Новые платные парковки появятся в районе ЖД-вокзала: мнение минчан

Меньше очередей будет, я думаю.

Новые платные парковки появятся в районе ЖД-вокзала: мнение минчан

Мне кажется, что напряженно с транспортом. И мне кажется, что парковок не хватает. Вот вам и явный пример: здесь невозможно припарковаться никогда. Если будут платные парковки, то тогда будет порядок.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Еще три платные парковки появятся в районе железнодорожного вокзала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Плата за парковку...
 
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