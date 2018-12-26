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Новые платные парковки появятся в районе ЖД-вокзала: мнение минчан
Новости Беларуси. Еще три платные парковки появятся в районе железнодорожного вокзала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Плата за парковку будет взиматься по улице Толстого, Вокзальной и Суражской. Всего в Минске насчитывается 55 зон платной парковки, из них восемь – закрытых. До 2020 года количество платных парковочных мест достигнет 25 тысяч. Минчане же по этому вопросу разделились строго на «за» и «против».
Платная – она надежная, я так думаю. Ну а минус, сами знаете, в деньгах.
Меньше очередей будет, я думаю.
Мне кажется, что напряженно с транспортом. И мне кажется, что парковок не хватает. Вот вам и явный пример: здесь невозможно припарковаться никогда. Если будут платные парковки, то тогда будет порядок.
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Новости Беларуси. Еще три платные парковки появятся в районе железнодорожного вокзала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Плата за парковку...
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