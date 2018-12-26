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В Борисовском районе задавили мужчину, который лежал на дороге без фликера

27.12.2018 00:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Трагическое ДТП в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель не заметил мужчину, который лежал на дороге без фликера. В результате тот погиб на месте. Скорее всего, 60-летний пешеход не был трезв.
 
 
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Новости Беларуси. Трагическое ДТП в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель не заметил мужчину, который лежал на дороге без фликера. В...
 
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