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В Борисовском районе задавили мужчину, который лежал на дороге без фликера
Новости Беларуси. Трагическое ДТП в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель не заметил мужчину, который лежал на дороге без фликера. В результате тот погиб на месте. Скорее всего, 60-летний пешеход не был трезв.
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Новости Беларуси. Трагическое ДТП в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель не заметил мужчину, который лежал на дороге без фликера. В...
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