Цирк, пижамы, звезды. Как выглядели корпоративы айтишников

Декабрь — время корпоративов. IT-компании отмечают их особенно широко: арендуют крупные площадки, приглашают известных музыкантов и собирают тысячи человек. 42.TUT.BY заглянул на новогодние вечеринки белорусских айтишников через их Instagram-аккаунты.

EPAM

В EPAM объединили празднование Нового года и 25-летия компании и устроили масштабный праздник 23 декабря в «Минск-Арене». На сцене были Леонид Лознер, Аркадий Добкин и первые сотрудники компании. Не обошлось и без приглашенных звезд — музыкальные сеты отыграли Баста, Swanky Tunes, «Крамбамбуля» и «Яnkey».



Фото: EPAM Systems



Фото: EPAM Systems

Wargaming

Wargaming нарушила свою же традицию и не стала снимать огромную арену и звать звезд первой величины. Вместо этого праздник устроили 21 декабря в офисе компании, а елку нарядили во дворе здания на Партизанском проспекте. Судя по фото, работники грелись у огня, фотографировались в ванне с блестками и слушали музыкантов из Super Besse.