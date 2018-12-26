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Цирк, пижамы, звезды. Как выглядели корпоративы айтишников

27.12.2018 08:06 — Разное | Tut.by  
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Декабрь — время корпоративов. IT-компании отмечают их особенно широко: арендуют крупные площадки, приглашают известных музыкантов и собирают тысячи человек. 42.TUT.BY заглянул на новогодние вечеринки белорусских айтишников через их Instagram-аккаунты.

EPAM

В EPAM объединили празднование Нового года и 25-летия компании и устроили масштабный праздник 23 декабря в «Минск-Арене». На сцене были Леонид Лознер, Аркадий Добкин и первые сотрудники компании. Не обошлось и без приглашенных звезд — музыкальные сеты отыграли Баста, Swanky Tunes, «Крамбамбуля» и «Яnkey».


Фото: EPAM Systems

Фото: EPAM Systems
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anna (@constannta) 23 Дек 2018 в 9:59 PST

Wargaming

Wargaming нарушила свою же традицию и не стала снимать огромную арену и звать звезд первой величины. Вместо этого праздник устроили 21 декабря в офисе компании, а елку нарядили во дворе здания на Партизанском проспекте. Судя по фото, работники грелись у огня, фотографировались в ванне с блестками и слушали музыкантов из Super Besse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от FILMMAKER

 
Теги: Минск
 
 
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42.TUT.BY заглянул на новогодние вечеринки белорусских айтишников через их Instagram-аккаунты.
 
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