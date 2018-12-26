Не знаете, что подарить? 10 книжных новинок, которые станут отличным подарком на Новый год

Праздники не за горами, а книга, как известно, лучший подарок. Редакция LADY.TUT.BY подобрала десять увлекательных и расхваленных критиками изданий, чтобы помочь вам сориентироваться в многообразии книжных новинок.

«Бесконечная шутка», Дэвид Фостер Уоллес





Действие разворачивается в недалеком будущем. Пациенты реабилитационной клиники и студенты теннисной академии, агенты правительства и члены террористической ячейки ищут мастер-копию «Бесконечной шутки». Это фильм, который, по слухам, настолько опасен, что любой, кто его посмотрит, умирает от блаженства. Долгожданный перевод одной из величайших книг XX века, в тысяча триста страниц, написанной странным, необычным языком. «Бесконечная шутка» — одновременно черная комедия, философский роман, смесь фантастики, семейной саги, спортивной драмы и политического триллера.

«Не говори, что у нас ничего нет», Мадлен Тьен





Главная героиня — Мари Цзян — уже много лет живет в Ванкувере и пытается воссоздать историю своей семьи. Ей предстоит узнать, что выпало на долю отца, талантливого пианиста Цзян Кая, и юной скрипачки Чжу Ли, и понять, как их судьбы отразились на жизни следующего поколения. Это рассказ о людях, живших в Китае во времена культурной революции, об их детях, среди которых оказались студенты, вышедшие в 1989 году с протестами на площадь Тяньаньмэнь.

«Как остановить время», Мэтт Хейг





Том Хазард на вид — обычный мужчина лет сорока. Почти никто не знает, что на самом деле он живет уже пятое столетие. Том играл в одной труппе с Уильямом Шекспиром, ходил под парусами с капитаном Джеймсом Куком и водил знакомство со Скоттом Фицджеральдом… Периодически меняя личности, Том может жить бесконечно долго. Есть лишь одно условие — ему нельзя влюбляться.

«Каков есть мужчина», Дэвид Солой





Девять историй, девять мужчин — один цельный портрет современной жизни. Бывший военный, избалованный папенькин сынок, университетский профессор, застенчивый студент — каждый из них ищет себя в непростом мире, то разочаровываясь в себе, то адаптируясь к окружающей действительности. Шорт-лист Букеровской премии 2016 года.

«Энглби», Себастьян Фолкс





Майк Энглби — журналист, и роман выстроен в жанре исповедального рассказа. В него вкрапляются флешбэки и провалы в памяти, едва речь заходит о студентке Дженнифер Аркланд. Возлюбленная журналиста таинственно исчезла одной осенней ночью. Косвенные улики, собранные полицией, вроде бы указывают на Энглби, но главный герой не намерен никому давать подсказок — ни следствию, ни читателю.

«Красота — это горе», Эки Курниавана





Однажды майским днем Деви Аю поднялась из могилы, где пролежала двадцать один год, вернулась домой и села за стол. Так начинается история, которая затягивает в водоворот странных и удивительных событий, напрямую связанных с судьбой Индонезии и великим эпосом «Махабхарата». Обласканный критиками эпический роман индонезийца Эки Курниавана — смесь истории, мифов, сатиры, романтических приключений, семейной саги и магического реализма.

«Тайное место», Тана Френч





В дорогой частной школе для девочек на доске объявлений появляется снимок парня, убитого год назад, с надписью «я знаю, кто его убил». Дело так и осталось нераскрытым. Детективы дублинской полиции отправляются в школу, чтобы заново начать расследование.

Долгожданный роман Таны Френч, которую называют ирландской Донной Тартт, — это и психологическая драма, и роман взросления, и классический детектив с замкнутым кругом подозреваемых, развивающийся в своеобразном мире частной школы.

«Время колоть лед», Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева





Книга родилась из разговоров актрисы Чулпан Хаматовой и ее подруги, журналистки, кинодокументалиста Катерины Гордеевой. Каким было телевидение девяностых, когда оно кончилось и почему? Чем дышал театр начала двухтысячных и как выглядит ситуация десять лет спустя? Эта книга — и роман воспитания, и журналистское расследование, и дневник событий, и диалог двух подруг, похожий на сеанс психотерапии.

«На пике века. Исповедь одержимой искусством», Пегги Гуггенхайм





Пегги Гуггенхайм — главная покровительница художников XX века. А еще она страстный коллекционер: собрала лучшую коллекцию искусства первой половины прошлого столетия. В 1938 году она открыла свою первую галерею современного искусства в Лондоне, а впоследствии — знаковую галерею «Искусство этого века» в Нью-Йорке. Позже, переехав в Венецию, она открыла там один из самых посещаемых музеев современного искусства в Италии. «На пике века» — невероятно откровенная и насыщенная история жизни одной из самых влиятельных женщин в мире искусства.

«Энциклопедия рэпа. Год за годом»





Одна из лучших книг о музыке по версии журнала Billboard отправит в путешествие от истоков хип-хопа в 1979 году до современности — по одному треку на каждый год. Уникальные иллюстрации делают книгу самой нестандартной музыкальной энциклопедией музыкальной — инфографики, портреты исполнителей, «карты стилей» и «карты слов», созданные с юмором и долей иронии.