ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как будут ездить троллейбусы в новогоднюю ночь?

27.12.2018 08:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Расписание движения троллейбусов в новогоднюю ночь опубликовал Брестский горисполком.


Фото: Инга Шкелер

Маршрут № 1

«Орджоникидзе»: 0.40, 2.00, 3.35, 4.55

«Обл. больница»: 0.00, 1.20, 2.54, 4.15, 5.31 (в депо)

Маршрут № 3

«Орджоникидзе»: 0.00, 1.20, 2.55, 4.15, 5.32

«Виктория»: 23.21, 0.40, 2.14, 3.35, 4.55

Маршрут № 4

«Орджоникидзе»: 1.00, 2.20, 3.55, 5.15

«Виктория»: 0.21, 1.40, 3.14, 4.35

Маршрут № 8

«Орджоникидзе»: 0.45, 1.55, 3.20, 4.30, 5.40

«Цветотрон»: 0.10, 1.20, 2.44, 3.55, 5.05, 6.08 (в депо)

Бресте: Как будет ходить общественный транспорт и где закроют движение">Новогодняя ночь в Бресте: Как будет ходить общественный транспорт и где закроют движение

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расписание движения троллейбусов в новогоднюю ночь опубликовал Брестский горисполком.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цирк, пижамы, звезды. Как выглядели корпоративы айтишников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика