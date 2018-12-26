Как будут ездить троллейбусы в новогоднюю ночь?

Расписание движения троллейбусов в новогоднюю ночь опубликовал Брестский горисполком.

Маршрут № 1

«Орджоникидзе»: 0.40, 2.00, 3.35, 4.55

«Обл. больница»: 0.00, 1.20, 2.54, 4.15, 5.31 (в депо)

Маршрут № 3

«Орджоникидзе»: 0.00, 1.20, 2.55, 4.15, 5.32

«Виктория»: 23.21, 0.40, 2.14, 3.35, 4.55

Маршрут № 4

«Орджоникидзе»: 1.00, 2.20, 3.55, 5.15

«Виктория»: 0.21, 1.40, 3.14, 4.35

Маршрут № 8

«Орджоникидзе»: 0.45, 1.55, 3.20, 4.30, 5.40

«Цветотрон»: 0.10, 1.20, 2.44, 3.55, 5.05, 6.08 (в депо)

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