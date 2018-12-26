|
Как будут ездить троллейбусы в новогоднюю ночь?
Расписание движения троллейбусов в новогоднюю ночь
Маршрут № 1
«Орджоникидзе»: 0.40, 2.00, 3.35, 4.55
«Обл. больница»: 0.00, 1.20, 2.54, 4.15, 5.31 (в депо)
Маршрут № 3
«Орджоникидзе»: 0.00, 1.20, 2.55, 4.15, 5.32
«Виктория»: 23.21, 0.40, 2.14, 3.35, 4.55
Маршрут № 4
«Орджоникидзе»: 1.00, 2.20, 3.55, 5.15
«Виктория»: 0.21, 1.40, 3.14, 4.35
Маршрут № 8
«Орджоникидзе»: 0.45, 1.55, 3.20, 4.30, 5.40
«Цветотрон»: 0.10, 1.20, 2.44, 3.55, 5.05, 6.08 (в депо)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расписание движения троллейбусов в новогоднюю ночь опубликовал Брестский горисполком.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)