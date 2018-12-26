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Минздрав утвердил перечень обязательных лекарств для аптек
27.12.2018 08:08 — Разное | Аргументы и факты
Предусмотрены, в частности, препараты для:
Среди дерматологических средств указываются "Миконазол", "Нистатин", "Метилурацил", средств для лечения заболеваний органов чувств - капли глазные "Левофлоксацин", "Диклофенак", "Слеза искусственная", противоопухолевых и иммуномодулирующих - "Интерферон альфа-2b", сообщает
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Перечень установлен постановлением Минздрава №92 от 10 декабря 2018 года. В нем более 240 наименований.
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