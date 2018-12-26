ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав утвердил перечень обязательных лекарств для аптек

27.12.2018 08:08 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Минздрав утвердил перечень обязательных лекарств для аптек
shutterstock.com

Предусмотрены, в частности, препараты для:

  • пищеварительного тракта и обмена веществ - "Омепразол", "Дротаверин", "Спазматон", "Нифуроксазид", "Лоперамид";
  • сердечно-сосудистой системы - "Глицерил тринитрат", "Валидол", "Фуросемид", "Гепарин"; 
  • костно-мышечной системы - "Глюкозамин", "Ибупрофен", "Нимесулид", "Кеторолак";
  • нервной системы - "Лидокаин", "Ангримакс", "Парацетамол", "Цитрамон-Боримед", "Винпоцетин", "Пирацетам", "Глицин". 

Среди дерматологических средств указываются "Миконазол", "Нистатин", "Метилурацил", средств для лечения заболеваний органов чувств - капли глазные "Левофлоксацин", "Диклофенак", "Слеза искусственная", противоопухолевых и иммуномодулирующих - "Интерферон альфа-2b", сообщает БЕЛТА

Минздрав утвердил перечень обязательных лекарств для аптек
На простуду – с голыми руками. Лечимся без лекарств
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перечень установлен постановлением Минздрава №92 от 10 декабря 2018 года. В нем более 240 наименований.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цирк, пижамы, звезды. Как выглядели корпоративы айтишников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика