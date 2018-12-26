В Новый год без ЧП. В районе проходит республиканская акция «Безопасный Новый год»

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В районе продолжается ежегодная республиканская акция «Безопасный Новый год». С начала акции работники РОЧС провели ряд профилактических мероприятий.

В рамках ежегодной акции работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели информационно-познавательные мероприятия в ГУО «Мазоловский УПК ДС-СШ» и ГУО «Мстиславская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжёлыми нарушениями речи».





В ходе мероприятий спасатели рассказали ребятам о произошедших чрезвычайных ситуациях с участием несовершеннолетних, привели примеры пожаров, причиной которых стало неосторожное обращение с огнём, в частности, при использовании пиротехнических изделий. Пожарные акцентировали внимание школьников на правилах безопасного поведения во время новогодних праздников, на льду, во время гололедицы, при установке новогодних ёлок.

В рамках акции работники РОЧС провели беседы в трудовых коллективах района. Во время встречи с работниками учреждения «Мстиславский районный центр социального обслуживания населения» спасатели рассказали о пожароопасной обстановке в нашем районе, о причинах гибели в огне. В очередной раз напомнили о недопущении оставления несовершеннолетних детей дома одних. В конце встречи работники МЧС ответили на возникшие вопросы присутствующих.

С целью минимизации риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью и травмированием людей, а также пожаров в новогодний период работники РОЧС провели совместный рейд с сотрудниками РОВД по торговым объектам с целью предотвращения нелегальной (незаконной) продажи пиротехнических изделий, а также нарушений правил их хранения и реализации.

В ходе рейда Сергей Усанов, первый заместитель начальника РОЧС, и Михаил Скугарев, начальник отдела правопорядка и профилактики РОВД, посетили городские магазины, где можно приобрести пиротехнику, проверили у продавцов наличие сертификатов соответствия и протоколов испытаний, подтверждающих класс опасности продаваемых пиротехнических изделий, инструкции по их применению. Обследовали условия хранения пожароопасной продукции.

— В этом году многие торговые объекты отказались от реализации пиротехнических изделий, — отметил Сергей Усанов. — Возможно, что количество всех необходимых документов для легальной торговли остановило некоторых продавцов закупать и реализовывать пиротехнику, многие отказались даже от продажи бенгальских огней. Напоминаем продавцам, что разрешено реализовывать лишь пиротехнические изделия бытового назначения I и II классов, на которые есть все необходимые документы. Продажа любого пиротехнического изделия разрешена лицам старше 16 лет и только после предоставления документов, где указана дата рождения покупателя.