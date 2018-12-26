Посудомойщик, швейцар и хиппи. Пять интересных фактов из жизни музыканта и актера Джареда Лето

Вы уже слышали, что 30 Seconds to Mars во главе с фронтменом Джаредом Лето вернется в Минск с концертом? Кстати, у Лето вчера был праздник: ему исполнилось 47. Пройти мимо такого события редакция LADY.TUT.BY не смогла. И разыскала пару занимательных историй в биографии музыканта.

С фразы «у него было сложное детство» начинаются истории о многих знаменитостях. Джаред Лето не исключение. В мальчишестве ему пришлось пережить развод родителей, еще один развод (матери с отчимом) и смерть отца.

Кстати, родной отец Джареда сразу же после развода женился повторно и завел еще двоих детей, которые после его смерти примкнули к семейству Лето. В общем, когда отчим (вы же не запутались в этой Санта-Барбаре?) ушел в свободное плавание, мать Лето осталась одна с четырьмя мальчишками на руках.

Денег катастрофически не хватало, и Джаред отправился работать. В 12 он стал посудомойщиком в небольшой закусочной, в 16 подрабатывал швейцаром. Его мама тем временем примкнула к хиппи-коммуне. О чем Лето вспоминает с благодарностью. «Я вырос в среде актеров, музыкантов, фотографов, художников и различных театральных персон. Благодаря этой атмосфере не было никаких четких границ и прямых линий. Мы провозглашали свободу творчества и самовыражения» — поделился он в одном из интервью.

Многие считают, что Джаред Лето странный. Видимо, эти люди еще не в курсе, какие музыканту достались поклонники. Чего стоит сломанный во время концерта нос Джареда! Или же присланное по почте ухо. Да, настоящее. Да, отрезанное. Может, кто-то возомнил себя Ван Гогом?

Одна из самых значимых киноработ Лето — «Реквием по мечте» Дарена Аронофски — далась актеру непросто. Ради роли Джаред отправился жить на улицу вместе с бездомными и, по слухам, даже баловался запрещенными веществами. Видимо, чтобы достичь максимальной достоверности: в «Реквиеме» он сыграл наркомана.

По каким-то причинам большинство знаковых для Джареда сцен было вырезано при финальном монтаже. Актер ужасно обиделся — и во всех интервью заявлял, что больше фильмы со своим участием не смотрит. Что вряд ли правда: после выхода «Отряда самоубийц», где эпизоды с Лето также были сокращены, Джаред обиделся еще сильнее.

За роль трансвестита, больного СПИДом, Джаред получил признание не только зрителей, но и американской киноакадемии: ему вручили «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. И хотя это весомое подтверждение его актерских способностей, сам Лето считает себя в первую очередь музыкантом. И немножко режиссером: под забавными псевдонимами Бартоломью Каббинс и Ангакок Панипак он снимает клипы для собственной группы 30 Seconds to Mars (и нередко — для других артистов).

Если вас волнует, как поживает Джаред сегодня, рассказываем. Лето продолжает колесить с туром в поддержку нового альбома группы (в июле 2019-го 30 STM выступят в Минске), работает над очередным комикс-фильмом (только уже для Marvel, а не DC). А еще он запустил коллекцию провокационного мерча. В частности, футболок и худи со списком любимых американцами поз в сексе и рейтингом главных имен США, в котором нет президента.



Фото: store.thirtysecondstomars.com