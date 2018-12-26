Подарок учительнице от бедного школьника восхитил пользователей сети



Фото: страница Rachel Uretsky-Pratt в Facebook

Уретцки-Пратт получила сюрприз в последний день занятий перед каникулами, когда школьники преподносят небольшие сувениры в ответ на подарки от учителей. Один из школьников собрал пакет со сладким зефиром из своей порции хлопьев, которыми бесплатно кормят в школе, и преподнес его учительнице.— пояснила учительница.Подарок невероятно тронул учительницу.— заключила она.Публикация с изображением подарка школьника получила более 120 тысяч репостов. Тысячи комментаторов умилялись поступку доброго младшеклассника.— замечали они.Многие заметили, что ребенку удалось раскрыть многим взрослым истинный смысл дарения., — заметила Джулз Сехлер (Jules Sehler). Некоторые добавили, что трогательный поступок демонстрирует рождественский дух: бескорыстное желание осчастливить тех, кто добр.Ранее внимание пользователей сети привлек поступок школьницы, которая оставила записку со словами поддержки мужчине, чья машина пострадала в ДТП. Девочка извинилась за неосторожность школьного водителя.