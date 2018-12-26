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Более 40 школьных автобусов планируется приобрести в Витебской области в 2019 году

27.12.2018 — Разное | Герой працы  
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Более 40 школьных автобусов планируется приобрести в Витебской области в 2019 годуБолее 40 школьных автобусов планируется приобрести в Витебской области в 2019 году

В Витебской области в 2019 году планируется приобрести 42 школьных автобуса, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома.

По его словам, на начало 2018 года в районах области необходимо было заменить 61 автобус для подвоза детей. За этот период приобретено 23 машины, в том числе 6 микроавтобусов.
С учетом запланированного объема закупки в 2019 году удастся полностью решить вопрос обеспечения районов школьной техникой и ее обновления, констатировал Дмитрий Хома.
Кроме того, в Витебской области проводится оптимизация маршрутов движения школьного автотранспорта, для чего приобретается автотранспорт меньшей вместимости. Чтобы не гонять большой автобус в населенные пункты за 2-3 детьми, туда отправляют микроавтобус. Он доставляет детей из небольших деревень в узловую точку, откуда транспорт большой вместимости везет всех ребят в школу, пояснил Дмитрий Хома.
В бюджете Витебской области на 2019 год предусмотрены расходы на приобретение больших автобусов исходя из общей потребности регионов. Вместе с тем в районах будут самостоятельно определять, какой вместимости технику им необходимо купить для обслуживания школьных перевозок.
 
 
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Более 40 школьных автобусов планируется приобрести в Витебской области в 2019 году В Витебской области в 2019 году планируется приобрести 42 школьных автобуса,...
 
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