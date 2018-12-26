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10 культурных событий, которые делают 2018-й отличным годом
Мы постарались победить привычное ворчание и скептицизм и собрать все то, что сделало 2018-й год отличным. Концерты, фестивали, инициативы и музыкальные открытия. Уходящий год был не таким уж плохим для белорусской культурной жизни, вам не кажется? Для разнообразия 2019-й может перенять эстафету.
Три лучших фестиваля
Минске проходит Stereo Weekend">Stereo Weekend
Фестиваль в Ботаническом саду проходил в первый раз, но это не мешает назвать его лучшим фестом года. Факторов успеха я вижу сразу три. Первый и самый главный — локация. Ботанический сад летом — само по себе умиротворяющее и прекрасное место, и то, что организаторам удалось договориться с ним и провести двухдневный фестиваль, — почти фантастика (как и тот факт, что после фестиваля все растения и лужайки остались целыми и невредимыми, о чем заранее позаботилась команда феста).
Второй: за музыкальную часть фестиваля отвечал известный минский промоутер, арт-директор бара «Хулиган» Макс Старцев. В результате подобрался идеальный летний лайпан с Дорном, Монатиком, ATL и GusGus. А когда в свете заходящего солнца группа «Браво» запела «Этот город самый лучший город на Земле», в эти слова на пару минут поверил даже самый ярый пессимист.
И третий: за фудкорт на фестивале отвечал Егор Рытвинский, который вот уже несколько лет делает в Минске проект Vulitsa Ezha. В результате на Stereo Weekend было все — от хот-догов и драников до десятков видов мороженого, бургеров и морепродуктов.
Кажется, это единственный фестиваль года, после которого даже в соцсетях писали преимущественно хорошее.
Летом уже сложно представить выходные в Верхнем городе без фестиваля. Но Британский в череде фестов стал особенным и поднял планку на несколько уровней. Стильное оформление (одинаковые деревянные точки с едой, гирлянды с флажками, ростовые куклы, узнаваемые телефонные будки и ребята в костюмах королевских гвардейцев), максимально тематический и разнообразный фудкорт, продуманные активности (от образовательных курсов до тенниса и гольфа), четкая организация, музыкальный хедлайнер (экс-вокалистка группы Kosheen Шан Эванс). Теперь пути назад нет, придется только вверх.
Инициатива Левы и Шуры провести фестиваль в родном Бобруйске вылилась в масштабный оупен-эир на 120 тысяч человек. То, что такая толпа способна собраться в будний день (7 июля была рабочая суббота) с провинциальном Бобруйске на фестиваль с белорусским хедлайнером, — повод для особой гордости. В следующем году я надеюсь испытать ее на
Два концерта-события
Концерт к 100-летию БНФ
Разрешение провести такой концерт на площадке у Оперного — уже событие. Эпичность произошедшего лучше всего передают наши
Этого пункта могло бы и не быть, если бы российской группе дали выступить на заявленном в «Брюгге» концерте. Но наша система
Три важных белорусских фильма в прокате
Как его только ни называли. Прорыв года, первый кандидат на «Оскар» от Беларуси за более чем 20 лет. Если вы не смотрели фильм Дарьи Жук, то уж точно о нем наслышаны. И не только вы: эта лента сделала Беларусь заметнее на кинематографической карте мира. Материалы о фильме вышли в ведущих американских, французских, российских СМИ, Жук выиграла несколько престижных наград (Одесский фестиваль, «Окно в Европу») и поучаствовала в десятке важных фестивалей (Карловы Вары, Лондон). Наконец, она на своем примере показала, что такое копродукция, как сделать картину, о которой будут говорить, без студийной поддержки и средств Министерства культуры.
Тихое, но одновременно важное кино о нас с вами. Юлия Шатун в этом году попала в конкурс международного фестиваля в Марселе, где фильм «Завтра»
Шатун говорит о том, что видит: о своей семье, о родном Мозыре, о том, как купить куртку в рассрочку, потому что учиться в Минске — дорого. А получается разговор о среднем классе, о белорусской провинции и шире — о нашей ментальности. И если фильм Жук — пример крепкого дебюта уже опытного режиссера, то «Завтра» — путь классического независимого автора. Снятое без денег с родителями в главных ролях, кино Шатун оказалось настолько искренним и талантливым, что на все это вообще закрываешь глаза. Как и на то, что два лучших игровых фильма года
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Концерты, фестивали, инициативы и музыкальные открытия. Уходящий год был не таким уж плохим для белорусской культурной жизни, вам не кажется?
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