10 культурных событий, которые делают 2018-й отличным годом



Анна Ефременко, редактор AFISHA.TUT.BY, журналист, критик.

Мы постарались победить привычное ворчание и скептицизм и собрать все то, что сделало 2018-й год отличным. Концерты, фестивали, инициативы и музыкальные открытия. Уходящий год был не таким уж плохим для белорусской культурной жизни, вам не кажется? Для разнообразия 2019-й может перенять эстафету.

Три лучших фестиваля

Минске проходит Stereo Weekend">Stereo Weekend



Фото: Надежда Бужан

Фестиваль в Ботаническом саду проходил в первый раз, но это не мешает назвать его лучшим фестом года. Факторов успеха я вижу сразу три. Первый и самый главный — локация. Ботанический сад летом — само по себе умиротворяющее и прекрасное место, и то, что организаторам удалось договориться с ним и провести двухдневный фестиваль, — почти фантастика (как и тот факт, что после фестиваля все растения и лужайки остались целыми и невредимыми, о чем заранее позаботилась команда феста).

Второй: за музыкальную часть фестиваля отвечал известный минский промоутер, арт-директор бара «Хулиган» Макс Старцев. В результате подобрался идеальный летний лайпан с Дорном, Монатиком, ATL и GusGus. А когда в свете заходящего солнца группа «Браво» запела «Этот город самый лучший город на Земле», в эти слова на пару минут поверил даже самый ярый пессимист.

И третий: за фудкорт на фестивале отвечал Егор Рытвинский, который вот уже несколько лет делает в Минске проект Vulitsa Ezha. В результате на Stereo Weekend было все — от хот-догов и драников до десятков видов мороженого, бургеров и морепродуктов.

Кажется, это единственный фестиваль года, после которого даже в соцсетях писали преимущественно хорошее.

Британский фестиваль



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Летом уже сложно представить выходные в Верхнем городе без фестиваля. Но Британский в череде фестов стал особенным и поднял планку на несколько уровней. Стильное оформление (одинаковые деревянные точки с едой, гирлянды с флажками, ростовые куклы, узнаваемые телефонные будки и ребята в костюмах королевских гвардейцев), максимально тематический и разнообразный фудкорт, продуманные активности (от образовательных курсов до тенниса и гольфа), четкая организация, музыкальный хедлайнер (экс-вокалистка группы Kosheen Шан Эванс). Теперь пути назад нет, придется только вверх.

«Би-2 fest»



Фото: Павел Поташников

Инициатива Левы и Шуры провести фестиваль в родном Бобруйске вылилась в масштабный оупен-эир на 120 тысяч человек. То, что такая толпа способна собраться в будний день (7 июля была рабочая суббота) с провинциальном Бобруйске на фестиваль с белорусским хедлайнером, — повод для особой гордости. В следующем году я надеюсь испытать ее на концерте Макса Коржа на стадионе «Динамо» .

Два концерта-события

Концерт к 100-летию БНФ





Разрешение провести такой концерт на площадке у Оперного — уже событие. Эпичность произошедшего лучше всего передают наши фото и видео . Отдельно же можно отметить, как все это было уютно, интеллигентно и вежливо — даже со стороны охраны, которая работала на фестивале особенно тщательно. Ну и что может сравниться с сотнями бело-красно-белых флагов, свободно взмывающих вверх в самом центре города под стройный хор «Жыве Беларусь!»

Подпольный IC3PEAK

Этого пункта могло бы и не быть, если бы российской группе дали выступить на заявленном в «Брюгге» концерте. Но наша система не стала уступать российской : концерт запретили прямо в день выступления. Музыканты не растерялись и дали подпольное шоу в новом месте (его тоже свернули 30 минут спустя). Это далеко не первый сорванный концерт за год в Минске. Что же в этом хорошего, спросите вы? Хотя бы то, что фанаты во что бы то ни стало дождались группу у клуба, а сами IC3PEAK не уехали, разведя руками. Этот концерт закончился импровизированным а капелла, когда музыкантам вырубили микрофоны. И сюда как нельзя лучше подходит цитата из трека Хаски, которой в Москве даже назвали концерт: «Я буду петь свою музыку». Они будут, остается надеяться, что в следующем году уже не подпольно.

Три важных белорусских фильма в прокате

«Хрусталь»





Как его только ни называли. Прорыв года, первый кандидат на «Оскар» от Беларуси за более чем 20 лет. Если вы не смотрели фильм Дарьи Жук, то уж точно о нем наслышаны. И не только вы: эта лента сделала Беларусь заметнее на кинематографической карте мира. Материалы о фильме вышли в ведущих американских, французских, российских СМИ, Жук выиграла несколько престижных наград (Одесский фестиваль, «Окно в Европу») и поучаствовала в десятке важных фестивалей (Карловы Вары, Лондон). Наконец, она на своем примере показала, что такое копродукция, как сделать картину, о которой будут говорить, без студийной поддержки и средств Министерства культуры.

«Завтра»





Тихое, но одновременно важное кино о нас с вами. Юлия Шатун в этом году попала в конкурс международного фестиваля в Марселе, где фильм «Завтра» завоевал аж четыре награды .

Шатун говорит о том, что видит: о своей семье, о родном Мозыре, о том, как купить куртку в рассрочку, потому что учиться в Минске — дорого. А получается разговор о среднем классе, о белорусской провинции и шире — о нашей ментальности. И если фильм Жук — пример крепкого дебюта уже опытного режиссера, то «Завтра» — путь классического независимого автора. Снятое без денег с родителями в главных ролях, кино Шатун оказалось настолько искренним и талантливым, что на все это вообще закрываешь глаза. Как и на то, что два лучших игровых фильма года