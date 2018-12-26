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По-домашнему радушно принимали руководство Вороновского райисполкома в Доме семейного типа (Фото)

27.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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По-домашнему радушно принимали руководство Вороновского райисполкома в Доме семейного типа (Фото)

Приемные родители Валентина и Влидимир Курсевичи воспитывают шестерых детей. Самой маленькой Алине два годика, старшей Яне четырнадцать. Трое ребят поступили учиться, осенью супруги приняли на воспитание еще троих. По выходным и праздникам сюда приезжают и нынешние студенты, чтобы напитаться домашним теплом, повидаться со своими младшими братиками и сестричками.


По-домашнему радушно принимали руководство Вороновского райисполкома в Доме семейного типа (Фото)
По-домашнему радушно принимали руководство Вороновского райисполкома в Доме семейного типа (Фото)
По-домашнему радушно принимали руководство Вороновского райисполкома в Доме семейного типа (Фото)

Дружной разновозрастной компанией ребятишки встречали дома руководство района: председателя райисполкома Николая Розума, заместителя председателя Андрея Карповича и начальника отдела образования Валентину Люленко в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки. Визит восприняли с разными эмоциями. Дети постарше знали, что эти гости каждый год приезжают с поздравлениями и подарками. Малыши совсем растерялись, впервые в жизни увидев ярких сказочных персонажей.

— У нас уже был Дед Мороз. Домашний. Но мы его не видели. Он оставил всем под елкой подарки, —  доверительно сообщил Ярек,  — Но не такие большие! — воскликнул мальчишка, заглянув в  коробку.


По-домашнему радушно принимали руководство Вороновского райисполкома в Доме семейного типа (Фото)
По-домашнему радушно принимали руководство Вороновского райисполкома в Доме семейного типа (Фото)


По-домашнему радушно принимали руководство Вороновского райисполкома в Доме семейного типа (Фото)
По-домашнему радушно принимали руководство Вороновского райисполкома в Доме семейного типа (Фото)

Там были подарки от райисполкома и отдела образования — мультиварка и электрочайник. Эти кухонные «гаджеты» облегчат хлопоты в большой семье, где готовить приходится много. Детишки получили сладости. По семейной традиции они в ответ преподнесли гостям сувениры, сделанные своими руками.


По-домашнему радушно принимали руководство Вороновского райисполкома в Доме семейного типа (Фото)
По-домашнему радушно принимали руководство Вороновского райисполкома в Доме семейного типа (Фото)

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 
 
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Приемные родители Валентина и Влидимир Курсевичи воспитывают шестерых детей. Самой маленькой Алине два годика, старшей Яне четырнадцать. Трое ребят поступили...
 
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