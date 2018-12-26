По-домашнему радушно принимали руководство Вороновского райисполкома в Доме семейного типа (Фото)





Приемные родители Валентина и Влидимир Курсевичи воспитывают шестерых детей. Самой маленькой Алине два годика, старшей Яне четырнадцать. Трое ребят поступили учиться, осенью супруги приняли на воспитание еще троих. По выходным и праздникам сюда приезжают и нынешние студенты, чтобы напитаться домашним теплом, повидаться со своими младшими братиками и сестричками.















Дружной разновозрастной компанией ребятишки встречали дома руководство района: председателя райисполкома Николая Розума, заместителя председателя Андрея Карповича и начальника отдела образования Валентину Люленко в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки. Визит восприняли с разными эмоциями. Дети постарше знали, что эти гости каждый год приезжают с поздравлениями и подарками. Малыши совсем растерялись, впервые в жизни увидев ярких сказочных персонажей.

— У нас уже был Дед Мороз. Домашний. Но мы его не видели. Он оставил всем под елкой подарки, — доверительно сообщил Ярек, — Но не такие большие! — воскликнул мальчишка, заглянув в коробку.





















Там были подарки от райисполкома и отдела образования — мультиварка и электрочайник. Эти кухонные «гаджеты» облегчат хлопоты в большой семье, где готовить приходится много. Детишки получили сладости. По семейной традиции они в ответ преподнесли гостям сувениры, сделанные своими руками.











Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.