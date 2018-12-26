Белорусская IT-рота получила свое оружие — современные компьютеры (+видео)

На месте дислокации нового подразделения в Военной академии состоялась торжественная церемония. Открыли специальную аудиторию министр обороны, а также руководитель Парка высоких технологий. Именно ПВТ выступил одним из инициаторов создания информационной роты. Среди основных задач подразделения — разработка программного обеспечения, специальных и прикладных программ совместно с Военной академией и другими научными и учебными учреждениями Вооруженных сил.

По словам военных, белорусская IT-рота – это уникальный для постсоветского пространства проект. Например, в этом классе установлены самые современные компьютеры, которые позволят бойцам не только не растерять уже имеющиеся знания, но и поработать на благо Родины.

Программирование, тесты, 3D-моделирование — это далеко не полный перечень того, на что способны эти военнослужащие. Одним их первых, кому посчастливилось попасть в такое подразделение, стал Илья Федорович. За плечами парня техническая специальность и работа на одно из оборонных предприятий страны. Илья признается: не ожидал от армии таких условий, впрочем, сюрприз оказался приятным.

Илья Федорович, военнослужащий роты информационных технологий Военной академии Беларуси:

– Больше всего мне понравилось, как подобрали руководство — офицеров. Они относятся к нам с пониманием. Не дают спуска, не относятся к нам, как к маленьким беспомощным детям. Они стараются нас воспитать, но при этом понимают, что мы больше умственные бойцы, нежели физические. Но при этом физические упражнения мы выполняем наравне со всеми.

У этих бойцов и отдельные условия службы — парни живут на территории Военной академии. Распорядок дня также нельзя назвать привычным для армии — в наряды и караулы они не ходят. Впрочем, работы для этих солдат хватает. По словам руководства академии, среди приоритетных задач, стоящих перед новым подразделением, — создание компьютерных тренажерных систем.

Дмитрий Сахарук, и. о. замначальника Военной академии Беларуси:

– К примеру, лабораторная установка. Курсанты изучают рацию — у нас их одна или две. Мы последовательно изучаем группами по 2-3 человека. Планируется развернуть класс, где будет 3D-модель данной станции связи, когда можно будет непосредственно заглянуть в любой ее срез, в любой уровень, сняв с нее оболочки, посмотреть устройство платы.

Отметим, что первоначальный конкурс в IT-роту составил 8 человек на место. На сегодняшний день здесь служат 40 бойцов, причем подавляющее большинство уже имеет серьезный опыт в IT-сфере. Как отметил министр обороны, сегодня им торжественно передали оружие, то есть технику, с которой они будут работать ближайший год.

Андрей Равков, Министр обороны Беларуси:

– В армии очень много высокотехнологичного оборудования, техники, оружия, различных приборов, которые требуют не только наличия хорошего интеллекта у офицеров и солдат, но и требуют знаний в информационно-телекоммуникационной сфере. Эти знания у этих ребят есть. Я уверен, что они мотивированы. Они будут продолжать развиваться. И будут давать возможность работать научным сотрудникам, которые станут их курировать.

Отметим, что для бойцов разработан детальный план работы, который содержит порядка 20 проектов. Их реализацией займется нынешний призыв — от разработки до тестирования. Ключевые проекты, в которых задействуют бойцов нового подразделения, — это моделирование военных действий, навигация и разработка автоматизированных систем управления и радиолокации. Список возможностей самый широкий.