ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская IT-рота получила свое оружие — современные компьютеры (+видео)

27.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская IT-рота получила свое оружие — современные компьютеры (+видео)

На месте дислокации нового подразделения в Военной академии состоялась торжественная церемония. Открыли специальную аудиторию министр обороны, а также руководитель Парка высоких технологий. Именно ПВТ выступил одним из инициаторов создания информационной роты. Среди основных задач подразделения — разработка программного обеспечения, специальных и прикладных программ совместно с Военной академией и другими научными и учебными учреждениями Вооруженных сил.  
 

 
По словам военных, белорусская IT-рота – это уникальный для постсоветского пространства проект. Например, в этом классе установлены самые современные компьютеры, которые позволят бойцам не только не растерять уже имеющиеся знания, но и поработать на благо Родины.
 
Программирование, тесты, 3D-моделирование — это далеко не полный перечень того, на что способны эти военнослужащие. Одним их первых, кому посчастливилось попасть в такое подразделение, стал Илья Федорович. За плечами парня техническая специальность и работа на одно из оборонных предприятий страны. Илья признается: не ожидал от армии таких условий, впрочем, сюрприз оказался приятным.
 
Илья Федорович, военнослужащий роты информационных технологий Военной академии Беларуси: 
– Больше всего мне понравилось, как подобрали руководство — офицеров. Они относятся к нам с пониманием. Не дают спуска, не относятся к нам, как к маленьким беспомощным детям. Они стараются нас воспитать, но при этом понимают, что мы больше умственные бойцы, нежели физические. Но при этом физические упражнения мы выполняем наравне со всеми.
 
У этих бойцов и отдельные условия службы — парни живут на территории Военной академии. Распорядок дня также нельзя назвать привычным для армии — в наряды и караулы они не ходят. Впрочем, работы для этих солдат хватает. По словам руководства академии, среди приоритетных задач, стоящих перед новым подразделением, — создание компьютерных тренажерных систем.
 
Дмитрий Сахарук, и. о. замначальника Военной академии Беларуси: 
– К примеру, лабораторная установка. Курсанты изучают рацию — у нас их одна или две. Мы последовательно изучаем группами по 2-3 человека. Планируется развернуть класс, где будет 3D-модель данной станции связи, когда можно будет непосредственно заглянуть в любой ее срез, в любой уровень, сняв с нее оболочки, посмотреть устройство платы.
 
Отметим, что первоначальный конкурс в IT-роту составил 8 человек на место. На сегодняшний день здесь служат 40 бойцов, причем подавляющее большинство уже имеет серьезный опыт в IT-сфере. Как отметил министр обороны, сегодня им торжественно передали оружие, то есть технику, с которой они будут работать ближайший год.
 
Андрей Равков, Министр обороны Беларуси: 
– В армии очень много высокотехнологичного оборудования, техники, оружия, различных приборов, которые требуют не только наличия хорошего интеллекта у офицеров и солдат, но и требуют знаний в информационно-телекоммуникационной сфере. Эти знания у этих ребят есть. Я уверен, что они мотивированы. Они будут продолжать развиваться. И будут давать возможность работать научным сотрудникам, которые станут их курировать.
 
Отметим, что для бойцов разработан детальный план работы, который содержит порядка 20 проектов. Их реализацией займется нынешний призыв — от разработки до тестирования. Ключевые проекты, в которых задействуют бойцов нового подразделения, — это моделирование военных действий, навигация и разработка автоматизированных систем управления и радиолокации. Список возможностей самый широкий.
 
 
www.tvr.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте дислокации нового подразделения в Военной академии состоялась торжественная церемония. Открыли специальную аудиторию министр обороны, а также...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жерар Депардье празднует 70-летие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Заря над Неманам
Светлы шлях
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика