Волшебный день в «Ё-моё» (Фото)





«Тихая лесная дорога среди густых хвой в искрящихся снежных шапках ведет к сказочно-таинственному дому», — примерно так описывали своим воспитанникам предстоящую поездку педагоги Радунского социально-педагогического центра. Интрига новогодних приключений будоражила детскую фантазию. И ожидания 30 мальчишек и девчонок из СПЦ и семей, находящихся в социально опасном положении, с лихвой оправдались. Как же прекрасна агроусадьба в зимнюю пору! Здесь точно происходят чудеса!



























На подъезде к «Ё-моё» ребятишки-дошколята с опаской осматривали местность, боясь и на минутку отпустить руку воспитателя. А детвора постарше живо отозвалась на приглашение Деда Мороза спасти Снегурочку от колдовства проказливой ведьмы. Тем более, что постигать магию добра, веселья и забав не составило труда, и даже наоборот — увлекло, заинтересовало и порадовало. Вдоволь повеселившись, мальчишки и девчонки решили позабавить стихами, песнями и поздравлениями морозного деда, который щедро наполнил их карманы сладким угощением.























Как говорят служивые: «Война войной, а обед по распорядку!» Пришло время подкрепиться — и сытные, вкусные блюда от шеф-повара Анны Куклис вмиг появились на праздничном столе. Вооружившись ложками и вилками, ребятня с большим аппетитом опустошила тарелки. «Спасибо!» — искренне благодарили они взрослых-чародеев. Благотворительный утренник для детворы устроили коллектив агроусадьбы «Ё-моё» во главе с руководителем Виктором Линго, отдел образования райисполкома, Радунский центр туризма, краеведения и экологии, районная организация РОО «Белая Русь».



























































































Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.