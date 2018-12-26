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Остаться в живых. 6 вещей, которые не стоит делать на Новый Год

27.12.2018 10:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Остаться в живых. 6 вещей, которые не стоит делать на Новый Год
shutterstock.com

Новогодние сводки происшествий пестрят довольно нестандартными заголовками. Большинство из них были бы довольно смешными, если бы не были такими грустными: «Мужчина чуть не выбил глаз пробкой от шампанского» или «Празднование Нового Года с незнакомцем закончилось поножовщиной» и т.д. АиФ.ru изучил новости разных лет за новогодние праздники и составил список вещей, которые лучше не делать, даже если очень хочется.

Остаться в живых. 6 вещей, которые не стоит делать на Новый Год Будет ли 29 декабря сокращенный рабочий день?

1. Шутить с государством, находясь «подшофе»

После распития алкоголя некоторых людей тянет на приключения, но здесь главное вовремя себя остановить. 29-летний пермяк не справился с этой задачей. Выпив лишнего, мужчина позвонил в полицию и сообщил о заложенной в одном из местных кафе бомбе. Сомнительная шутка начинающего «террориста» обернулась для него реальным сроком.

2. Не соблюдать технику безопасности, открывая шампанское 

Наряду с пострадавшими от пиротехники каждый Новый Год в травмпунктах оказываются люди, в чьих руках становится опасным обычный алкоголь. Так, в Уфе, открывая бутылку шампанского, мужчина получил контузию глазного яблока. Все новогодние каникулы горе-открывателю пришлось провести в больнице.

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3. Запускать фейерверки с балкона

Несмотря на то что каждый Новый Год МЧС предупреждает любителей пиротехники воздержаться от ее использования дома, всегда находятся люди, которые пропускают подобные рекомендации мимо ушей, а потом расплачиваются за это собственным здоровьем и имуществом. В прошлом году в этом отношении отличился Челябинск, где каждый 10-й фейерверк был запущен именно с балкона.

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4. Использовать пиротехнику дома

Как показывает новостная сводка, от романтики до настоящего пожара — один шаг. Желание украсить праздник свечами обернулось для жителей Орла серьезными потерями: огонь повредил не только трехкомнатную квартиру, но и лестничную площадку дома. 

5. Встречать праздник с незнакомцами

Новости про совместное празднование Нового Года с незнакомцами, как правило, развиваются по стандартному сценарию: распитие спиртных напитков, а далее ссора, перетекающая в поножовщину или стрельбу, хотя орудием убийства порой может стать даже обычная вилка. 

6. Открывать окна, уходя из квартиры

Даже если новогоднюю ночь вы встречаете в собственной квартире, не оставляйте открытыми окна и форточки, поскольку туда с легкой руки какого-нибудь веселого, но не очень умного человека может залететь петарда. Именно так произошло в Приморском районе Петербурга. Пиротехника каким-то чудом долетела до 15-го этажа и стала причиной пожара. В итоге жителей пришлось эвакуировать.

 
 
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"АиФ" изучил сводки происшествий за новогодние праздники разных лет и составил список вещей, от которых лучше воздержаться, чтобы ненароком не испортить...
 
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