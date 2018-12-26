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Позитивный настрой — ключ к долголетию

27.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Учёные из Нидерландов выяснили, что если у человека часто наблюдаются депрессивные и субдепрессивные состояния, его организм может стареть быстрее, чем у оптимистичных и позитивных личностей.В качестве основного материала для исследований специалисты задействовали 1900 человек, у которых в какой-то момент жизни наблюдались продолжительные и ярко выраженные депрессивные расстройства, а в контрольную группу попали 500 человек, никогда не страдавшие депрессией. В ходе эксперимента исследователи изучили длину теломер — концевых участков хромосом. Каждый раз, когда происходит деление клетки, теломера немного укорачивается, таким образом, по её размеру можно судить о возрасте клетки.

Оказалось, что у склонных к депрессии участников исследования длина теломер в среднем была меньше, чем у добровольцев того же возраста из контрольной группы. По словам руководителей исследования, длительная депрессия оказывает примерно такое же влияние на биологический возраст организма, как злоупотребление алкоголем, курение, ожирение и другие факторы. Результаты эксперимента опубликованы в ноябрьском номере журнала «Molecular Psychiatry».

«Стрессы оказывают заметное влияние на „износ“ тела, что приводит к ускорению процесса старения», — утверждает автор исследования Йосине Верхувен, сотрудница Амстердамского свободного университета. Эксперимент также показал, что у страдающих депрессией выше риск развития онкологических заболеваний, диабета, слабоумия и некоторых других недугов. Это может свидетельствовать о том, что более интенсивное старение провоцирует отнюдь не сам стресс, а болезни, которые из-за него развиваются чаще, чем обычно.

Исследователи показали корреляцию между наличием депрессии и длиной теломер, но не причинно-следственную связь, и признают, что, возможно, в основе этих двух явлений лежит такой фактор, как генетическая предрасположенность. Любопытно, что с помощью фермента ДНК-полимеразы теломеры могут и восстанавливаться, так что, по словам Йосине Верхувен, активный и здоровый образ жизни положительно сказывается на её продолжительности, так как способствует производству этого фермента.

 
 
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Учёные из Нидерландов выяснили, что если у человека часто наблюдаются депрессивные и субдепрессивные состояния, его организм может стареть быстрее, чем у...
 
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