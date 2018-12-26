Бродяга по Вечности

41 год назад, 25 декабря в 1977 г., ушел из жизни Чарли Чаплин.

Чаплин стал символом Кино как такового, знаковым персонажем ХХ века. Он и его герой с тросточкой, забавный Чарли, из всех передряг выходивший победителем, слились в едином образе: хрупкий, маленький, смешной человек пробивает себе дорогу, преодолевая любые препятствия!

Великий комик, который умел рассмешить весь мир до слёз, в жизни был совсем некомичным персонажем. В Голливуде за ним прочно закрепилась слава сердцееда и дамского угодника. Действительно, в жизни Чаплина было бесчисленное количество женщин и несколько браков, но своё счастье он встретил, лишь когда ему исполнилось 54 года…



