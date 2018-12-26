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Новогодние ёлки в разных странах мира

27.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Как наряжают новогоднюю ёлку в разных странах мира

Каждый год перед главными зимними праздниками люди со всего мира с удовольствием наряжают ароматные хвойные вечнозелёные деревья. Многие считают, что традицию наряжать ёлку основал Мартин Лютер в 1600-х годах.

Однако изначально, до того, как ее связали непосредственно с праздником, украшение деревьев было языческим обычаем. Сейчас эта традиция разрослась и распространилась по всему миру, и теперь ёлочные игрушки не менее важный атрибут праздника, чем само дерево.

Несмотря на то, что это невероятное семейное таинство проходит зимой во всем мире, в каждой стране оно отличается. В этой статье мы расскажем вам, как наряжают ёлку в разных странах.

Китай


В связи с тем, что в Китае христиане в меньшинстве, рождественскую и новогоднюю ёлку наряжают немногие, и традиция все ещё набирает обороты. В качестве украшения местное население использует все, что находится в широком доступе и попадает под руку, а это значит, что, по большей части, они делают игрушки своими руками. В ход идут украшения из крафт-бумаги, бумажные фонарики, а также гирлянды домашнего производства и даже живые цветы. Необычная традиция, не так ли?

Германия


В Германии, например, украшение рождественской ёлки — это распространенная и любимая всеми традиция, ведь она означает, что близится самый красивый и волшебный праздник в году. В Германии ёлочные украшения отличаются друг от друга в разных регионах.

К примеру, в Баварии многие местные жители делают игрушки своими руками — они используют золотистые и серебряные нити, а также ленточки и яркие соломинки, сворачивая их в различные причудливые формы.

 
 
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Как наряжают новогоднюю ёлку в разных странах мира Каждый год перед главными зимними праздниками люди со всего мира с удовольствием наряжают ароматные хвойные...
 
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