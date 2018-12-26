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Польза повышенной температуры
27.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Специалисты нашли белки Neclear Factor kappa B, которые становятся активными при увеличении температуры. Британские ученые раскрыли пользу высокой температуры.
Согласно исследованиям, благодаря ей у человека повышается иммунитет. Специалисты выявили белки Neclear Factor kappa B, которые становятся активными при повышенной температуре.
Белки заходят в ядро клетки и выходят обратно, сопротивляемость организма повышается. При сбое у человека может появиться ревматизм, артрит или болезнь Крона.
Ученые советуют не сбивать маленькую температуру и не принимать лекарства.
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Специалисты нашли белки Neclear Factor kappa B, которые становятся активными при увеличении температуры. Британские ученые раскрыли пользу высокой температуры. Согласно...
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