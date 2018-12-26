Польза повышенной температуры

Специалисты нашли белки Neclear Factor kappa B, которые становятся активными при увеличении температуры. Британские ученые раскрыли пользу высокой температуры.

Согласно исследованиям, благодаря ей у человека повышается иммунитет. Специалисты выявили белки Neclear Factor kappa B, которые становятся активными при повышенной температуре.

Белки заходят в ядро клетки и выходят обратно, сопротивляемость организма повышается. При сбое у человека может появиться ревматизм, артрит или болезнь Крона.

Ученые советуют не сбивать маленькую температуру и не принимать лекарства.