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Польза повышенной температуры

27.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Специалисты нашли белки Neclear Factor kappa B, которые становятся активными при увеличении температуры. Британские ученые раскрыли пользу высокой температуры.

Согласно исследованиям, благодаря ей у человека повышается иммунитет. Специалисты выявили белки Neclear Factor kappa B, которые становятся активными при повышенной температуре.

Белки заходят в ядро клетки и выходят обратно, сопротивляемость организма повышается. При сбое у человека может появиться ревматизм, артрит или болезнь Крона.

Ученые советуют не сбивать маленькую температуру и не принимать лекарства.

 
 
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Специалисты нашли белки Neclear Factor kappa B, которые становятся активными при увеличении температуры. Британские ученые раскрыли пользу высокой температуры. Согласно...
 
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