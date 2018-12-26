Кубомедузы убивают намного чаще, чем акулы

Мы склонны бояться животных, которые больше похожи на огромных зубастых монстров, и когда речь заходит об океанах и морях, именно акул считают самыми опасными обитателями подводного мира. Многие, конечно, насмотрелись ужастиков, но реальные акулы и без спецэффектов – это жуткие плотоядные гиганты с острыми зубами, любящие отщипнуть от плавающих в воде людей самый лакомый кусочек.

Однако если изучить холодную и беспристрастную статистику, всего в мире известно о считанных случаях смертельного нападения акул на людей в год. Не так уж им и интересно за нами охотиться, как оказывается.

Да, акулы выглядят ну очень угрожающе, но нападают они крайне редко, чего не скажешь о других менее известных морских обитателях, которых как раз и стоит опасаться больше всего. Например, медузы…

Многие считают этих существ довольно безобидной желейной массой. Их жало часто становится предметом шуток, включая, например, миф про то, что моча помогает снять ожог и избавиться от боли. А ведь на самом деле этот способ либо не срабатывает, либо усугубляет ситуацию.

Если вас ужалила разновидность кубомедузы, вам будет уже совсем не до шуток. Даже своевременные меры и должное лечение не всегда становятся гарантией выживания, и некоторые люди все равно умирают от токсинов этих морских существ.

Статистика только по Филиппинам гласит, что от нападения кубомедуз в год здесь погибает от 20 до 40 человек, и это не учитывая бесчисленные госпитализации. Эксперты и вовсе полагают, что официальный уровень смертности занижен из-за того, что иногда власти даже не догадываются связать внезапные смерти с этими коварными морскими обитателями.